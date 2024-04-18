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Rusya Orta Doğu'daki gerilimden ABD'yi sorumlu tuttu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Doğu bölgesini "rehin aldığını" belirterek, "Bu, bölgedeki durumun yeniden korkunç şekilde kötüleşmesine yol açtı" dedi.
Rusya Orta Doğu'daki gerilimden ABD'yi sorumlu tuttu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

İran'ın İsrail'e saldırısı sırasında ABD'nin bazı füzeleri vurduğuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Zaharova, ABD'nin bölgeleri ve halkları kendi amaçları doğrultusunda kullanma felsefesini benimsediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amerikalılar bölgedeki durumu sadece kendi lehine kullanmakla kalmıyor, ülkeleri ve bölgeyi iç ve dış siyasette rehin aldılar. Maalesef bu, bölgedeki durumun yeniden korkunç şekilde kötüleşmesine yol açtı. Amerikalıların siyaseti ile ilgili değerlendirmelerimiz değişmedi. Mevcut durumun, büyük ölçüde uluslararası hukuki temelin yok edilmesi amacıyla bölgede bölücü çizgilerin oluşturulmasına yönelik uzun vadeli siyasetin sonucu olduğunu düşünüyoruz."

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Zaharova, "Gazze Şeridi'ndeki benzeri görülmemiş kriz, ABD'nin Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi süreci ve bölgede genel durumuna dair kendi vizyonunu tek başına geliştirme girişimleri sonucu ortaya çıktı. Bununla birlikte Filistin meselesinin çözümü bilinçli olarak ertelendi." diye konuştu.

Zaharova, "Silahlı çatışma bölgelerinde yabancı askeri varlığın artırılması, özellikle de Amerikan askeri varlığının Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de güçlendirilmesi, gelecekte gerginliğin artması riskini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Rusya, Ermenistan'dan yanıt bekliyor

Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında askeri ve siyasi alanda anlaşmalar yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Zaharova, "Ermenistan yetkililerinden bu bilgilere dair net yanıt ve en güzeli bunların reddedilmesini bekliyoruz." dedi.

Zaharova, Batı'nın Güney Kafkasya'yı rekabet alanına dönüştürerek "askerileştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Zaharova, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusunda iki ay müzakereler yürüttüğü ve Ukrayna'nın hazırlanan anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki iddiaya ilişkin ise "Türk ortaklarımızla Karadeniz'e ilişkin konuları sürekli istişare ediyoruz. Elbette Ukrayna'daki durum bağlamında diyaloğumuz sürüyor." ifadesini kullandı.

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