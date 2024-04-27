Rusya, Ukrayna'nın enerji sektörüne yönelik saldırılarını yeniledi

Ukrayna Hava kuvvetleri, Rusya'nın bir gecede fırlattığı 34 füzenin 21'inin Ukrayna hava savunması tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Rusya ise hava savunma sistemlerinin güney Krasnodar bölgesi üzerinde 60'tan fazla Ukraynalı insansız hava aracını etkisiz haşe getirdiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna işgal girişimi ile başlayan savaş yoğun şekilde sürerken Moskova enerji altyapısını hedef almayı sürdürüyor.

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, ülkenin güneyindeki Dnipropetrovsk ve batıdaki Ivano-Frankivsk ve Lviv'deki enerji tesislerinin saldırıya uğradığını ve bir mühendisin yaralandığını söyledi.

Özel enerji operatörü DTEK, termik santrallerinden dördünün hasar gördüğünü ve “kayıpların” olduğunu söyledi. Kyiv Post'un haberine göre ise iki sivil yaralandı.

Bu ayın başlarında Rusya, Ukrayna'nın enerji tesislerini hedefleme adımlarını yenileyerek Ukrayna'nın en büyük enerji santrallerinden birini imha etti.

Ukrayna, Batılı müttefiklerine bu tür saldırıları engellemek için daha fazla hava savunma sistemi çağrısında bulundu.

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun Cuma günü yaptığı toplantıda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ukrayna'ya hava savunma fırlatıcıları için ek mühimmat ve teçhizat sağlayacağını duyurdu.

Psikiyatri hastanesi hasar gördü

Rusya'nın hedef aldığı Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv'e yapılan füze saldırısı sonrası bir psikiyatri hastanesi hasar gördü ve bir kişi yaralandı.

Olay yerinden alınan fotoğraflarda tesisin bahçesinde devasa bir krater ve koridorlara sığınan hastalar görüldü. Bölge valisi Oleh Syniehubov, 53 yaşındaki bir kadının yaralandığını söyledi.

Rusya: 66 insansız hava aracı vuruldu

Rusya'da Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin ülkenin güney Krasnodar bölgesi üzerinde 66 insansız hava aracını engellediğini duyurdu. Moskova'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası üzerinde iki insansız hava aracı daha düşürüldü.

Krasnodar bölgesi valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna kuvvetlerinin bir petrol rafinerisini ve altyapı tesislerini hedef aldığını, ancak can kaybı veya ciddi hasar olmadığını söyledi. Acil Durumlar Bakanlığı bölge departmanı, saldırı sırasında Slavyansk-on-Kuban'daki Slavyansk petrol rafinerisinde yangın çıktığını bildirdi.