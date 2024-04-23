Rusya, Avrupa'nın varlıklarına el koyması halinde misillemesinin daha acı verici olacağını söyledi

ABD'deki üst düzey yetkililer, Ukrayna'yı desteklemek için varlıklara el koymak istiyor ancak bazı bankacılar ve Avrupalı yetkililer, böyle bir hareketin hukuki anlamda tehlikeli bir emsal oluşturmasından endişe ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden biri olan Rusya parlamentosunun üst meclisi başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konması ve Ukrayna'ya yardım etmek için kullanılması halinde misilleme yapmak için acı verici önlemleri olduğunu söyledi.

Ukrayna işgali sonrası ABD ve müttefikleri, Rusya merkez bankası ve maliye bakanlığıyla işlemleri yasaklayarak Batı bankalarındaki Rus devletine ait yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığı bloke etmişti.

ABD'deki üst düzey yetkililer, Ukrayna'yı desteklemek için varlıklara el koymak istiyor ancak bazı bankacılar ve Avrupalı yetkililer, böyle bir hareketin hukuki anlamda tehlikeli bir emsal oluşturmasından endişe ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi cumartesi günü Rusya'nın egemen varlıklarına el konulmasına izin veren bir yasa tasarısını içeren yasayı kabul etti; ancak varlıkların çok büyük bir kısmı Avrupa'da bulunuyor.

Matviyenko devlet haber ajansı RIA'ya yaptığı açıklamada, "Hazırlanmış bir cevabımız var. Misilleme tedbirlerine ilişkin derhal değerlendirmeye hazır olduğumuz bir yasa taslağımız var" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi üyesi olan Matviyenko bu tasarıyı devreye sokmaları halinde " Avrupalılar bizden daha fazlasını kaybedecek" dedi.

Matviyenko, Rus varlıklarına el konulmasına verilecek tepkinin ne olacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Batı tarafından tartışılan seçeneklerden arasında asıl varlıklara dokunmadan bu paranın elde ettiği faiz gelirlerine el konulması bulunuyor.

Kremlin, varlıklarına herhangi bir şekilde el konulmasının Batı'nın ilan ettiği tüm serbest piyasa ilkelerine aykırı olacağını ve bunun ABD doları ve euroya olan güveni zayıflatacağını, küresel yatırımı caydıracağını ve Batı merkez bankalarına olan güveni zayıflatacağını ve mahkemelerde itiraz edeceğini söyledi.

Bazı Rus yetkililer, Rus varlıklarına el konulursa yabancı yatırımcıların Rusya'daki "C" tipi özel hesaplarda tutulan varlıklarının da aynı kaderle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Bu hesaplarda tam olarak ne kadar para olduğu belli değil.