İran'da meydana gelen patlamalar hakkında neler biliniyor?

İsfahan, İran'ın en tarihi şehirlerinden biri ve aynı zamanda askeri üsse ve nükleer tesislere ev sahipliği yapıyor.

İran devlet medyası cuma günü İran'ın iç bölgesinde yer alan İsfahan'da patlamalar geldiğini duyururken, ABD'li yetkililer İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne misilleme amaçlı bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı, Tahran'ın 300'den fazla insansız hava aracı ve füzeyle İsrail topraklarına ilk doğrudan saldırısından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

İran da hava saldırısını, Suriye'deki konsolosluğuna düzenlenen saldırıya misilleme olduğunu açıklamıştı.

İki ülke arasında tırmanan gerilim sonrası küresel güçler, Orta Doğu'da topyekun bir çatışma riskine karşı tarafları ihtiyatlı davranmaya davet ediyor.

Peki saldırı hakkında şu ana kadar neler biliniyor?

Ne hedef alındı?

Cuma günü erken saatlerde İran'ın Fars haber ajansı, İsfahan eyaletinin kuzeybatısındaki Şekari askeri hava üssü yakınlarında "üç patlama" duyulduğunu söyledi.

İran uzay ajansı sözcüsü Hüseyin Daliryan, çok sayıda insansız hava aracının düşürüldüğünü ve "şimdilik herhangi bir füze saldırısının" yaşanmadığını söyledi.

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili CNN'e, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının hedefinin nükleer tesisler olmadığını söyledi.

İranlı Tasnim haber ajansı da "İsfahan eyaletindeki nükleer tesislerin tamamen güvende olduğunu" söyledi.

Tasnim, isimsiz kaynaklara dayanarak İran'ın yurt dışından saldırıya uğradığını da yalanladı.

Yerel bir aktivist gruba göre güney Suriye'de de patlamalar bildirildi.

İran nasıl müdahale etti?

Devlet medyasının bildirdiğine göre, İran'ın birçok şehrinde hava savunma sistemleri etkinleştirildi.

Mehr haber ajansına göre Tahran, İsfahan ve Şiraz şehirleri ve ülkenin çeşitli yerlerindeki havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.

Uçuş takip uygulamaları, ticari uçuşların İsfahan da dahil olmak üzere Batı İran'dan kaçındığını ve Tahran'ın kuzey ve doğusuna doğru ilerlediğini gösterdi.

Dubai merkezli havayolu şirketi Flydubai yaptığı açıklamada, Tahran'a gitmek üzere yola çıkan bir uçağının, havaalanının kapatılmasının ardından Dubai'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi. Tahran'a giden THY uçağının da Ankara'ya geri döndüğü bildirildi.

Cuma sabahı İran televizyonları İsfahan'ın merkezindeki bir kavşakta karayolu trafiğinin normal akışını canlı yayınlarken, resmi IRNA haber ajansı patlamalardan sonra "büyük bir hasar" bildirilmediğini söyledi.

Neden şimdi?

Bölgedeki İran destekli silahlı gruplar, Gazze'deki savaşın Ekim ayında başlamasından bu yana İsrail'e saldırılar düzenliyor.

Hem Lübnan'daki Hizbullah hem de Hamas, İran tarafından destekleniyor.

Ancak yakın zamanda İran ve İsrail arasındaki doğrudan sıcak temaslar daha önce görülmemiş bir durumda ve dünya genelinde endişeleri artırdı.

1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen ve İsrail'in suçlandığı saldırıya yanıt olarak Tahran, baş düşmanına yüzlerce füze ve insansız hava aracı ateşledi.

İsrail, çoğunlukla durdurulan ve ölüme yol açmayan saldırıya misilleme sözü vermişti.

Cuma günü İran'da patlamaların duyulmasından sadece birkaç saat önce, İran dışişleri bakanı İsrail'in ülkesine yapılacak herhangi bir saldırıdan "pişmanlık duyacağı" konusunda uyardı.

Perşembe günü Orta Doğu konulu bir toplantı sırasında BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan, hafta sonu saldırılarını "meşru bir savunma" olarak nitelendirdi ve İsrail'in "daha fazla askeri maceraya son vermesi" gerektiğini söyledi.

Tepki ne oldu?

İsrail ordusu AFP'ye yaptığı açıklamada, İran ve Suriye'deki patlama ve saldırı raporları hakkında "şu anda bir yorumumuz yok" dedi.

Beyaz Saray veya Pentagon'dan henüz bir yorum gelmedi.

Birçok ABD medya kuruluşu, Washington'un İsrail'in saldırılarına ilişkin önceden bildirim aldığını ancak operasyonu onaylamadığını veya icrasında herhangi bir rol oynamadığını bildirdi.