Yapay Güneş'te 100 milyon derecede rekor süre kırıldı

Güney Kore'deki bilim insanları, yapay Güneş olarak bilinen nükleer füzyon deneyi sırasında 100 milyon santigrat derece (güneşin çekirdeğinden yedi kat daha sıcak) sıcaklıkta rekor sürede kalındığını açıkladı.

Nükleer füzyon, iki atomu bir araya getirerek büyük miktarlarda enerji açığa çıkararak, güneşi ve diğer yıldızları parlatan reaksiyonu kopyalamayı amaçlıyor .

Genellikle iklim çözümlerinin kutsal kasesi olarak anılan temiz enerji, gezegeni ısıtan karbon kirliliği olmadan sınırsız enerji sağlama potansiyeline sahip.

Ancak Dünya'da bu ısıya yeterince sürede ulaşmak son derece zor.

Füzyon enerjisine ulaşmanın en yaygın yolu, hidrojen varyantlarının bir plazma oluşturmak için tokamak adı verilen halka şeklinde bir reaktörde olağanüstü yüksek sıcaklıklara yükselmesini içeriyor.

Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü'ndeki "yapay güneş" olarak adlandırdığı füzyon araştırma cihazı KSTAR, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki testler sırasında plazmayı 100 milyon derece sıcaklıkta 48 saniye tutmayı başardı ve 2021'de kırılan 30 saniyelik önceki rekoru geride bıraktı.

Bu Şubat ayında, İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarındaki bilim insanları, bir füzyon reaksiyonunda her zamankinden daha fazla enerji üretme rekorunu kırdıklarını duyurdular .

Beş saniyede 69 megajoule füzyon enerjisi ürettiler; bu da kabaca aynı süre içinde 12 bin eve enerji sağlamaya yetiyor.