Tayland meclisi, eşcinsel evlilik yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti

Tayland'da meclisin alt kanadından geçen eşcinsel evlilik yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Senato'dan geçmesi ve Kral tarafından onaylanması gerekiyor.

Tayland parlamentosunun alt kanadı, eşcinsel evliliğe izin veren yasa tasarısını ezici çoğunlukla onayladı.

Düzenleme, ülkeyi, Güneydoğu Asya'da herhangi bir cinsiyetten evlilik partnerleri için eşit hakları yasallaştıran ilk ülke haline getirecek.

Tasarı, oturumda hazır bulunan 415 Temsilciler Meclisi üyesinden 400'ünün onayını aldı; 10'u karşı oy kullandı, ikisi çekimser kaldı ve üçü de oy kullanmadı.

Evlilik eşitliği yasasını geçirmek için on yıllardır mücadele eden ülkede toplum, büyük ölçüde muhafazakâr değerlere sahip ve LGBTQ+ topluluğu üyeleri günlük hayatta ayrımcılıkla karşılaştıklarını söylüyor.

Tasarı, Senato'dan geçmesi ve ardından kralın onaylaması durumunda yasallaşacak.

Böylece Tayland, Güneydoğu Asya'da böyle bir yasayı kabul eden ilk ülke; Asya'da ise Tayvan ve Nepal'den sonra üçüncü ülke olacak.

"LGBTQ+ grubuna haklarını iade etmek istiyoruz"

Geçtiğimiz yıl iktidara gelen Pheu Thai liderliğindeki yeni hükümet, evlilik eşitliğini ana hedeflerinden biri olarak belirledi.

Pheu Thai partisinin sözcüsü ve evlilik eşitliği yasa tasarısını denetleyen komitenin başkanı Danuphorn Punnakanta, değişikliğin cinsiyetleri ne olursa olsun "Tayland'daki herkes" için olduğunu ve heteroseksüel çiftleri herhangi bir haktan mahrum bırakmayacağını söyledi.

Punnakanta, "Bu yasayla LGBTQ+ grubuna haklarını iade etmek istiyoruz. Biz onlara hak vermiyoruz. Bunlar bu insan grubunun kaybettiği temel haklardır" dedi.

İnsan hakları örgütü Fortify Rights'tan Mookdapa Yangyuenpradorn, tasarının onaylanmasını Tayland ve LGBTQ+ topluluğu için tarihi bir an olarak nitelendirdi.

Ancak milletvekillerinin yasada "anne ve babaya" ek olarak "ebeveyn" kelimesinin yer almasını onaylamadığını belirten Yangyuenpradorn, aktivistlerin LGBTQ+ çiftlerin ebeveyn haklarını sınırlayacağını söylediğini kaydetti.

Tasarı, Medeni Kanun ve Ticaret Kanununda değişiklik yaparak "erkek ve kadın" ve "karı ve koca" kelimelerini "bireyler" ve "evlilik partnerleri" olarak değiştiriyor. Bu değişiklik LGBTQ+ çiftlerin tam yasal, mali ve tıbbi haklara erişiminin önünü açıyor.