Cisco eğitimleri KKTC'de yoğun ilgiyle karşılandı

Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden BT Eğitim / Morten, ilkine 10 Eylül’de başlayıp 14 Eylüle kadar devam edecek olan bilişim eğitimleri dizisi ile KKTC’nin bilişim eğitimleri turizmine destek olması öngörülüyor.

Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden BT Eğitim / Morten, ilkine 10 Eylül’de başlayıp 14 Eylüle kadar devam edecek olan bilişim eğitimleri dizisi ile KKTC’nin bilişim eğitimleri turizmine destek olması öngörülüyor.

Aynı cümlede nadiren kullanılan “bilişim” ve “turizm” konuları, Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden BT Eğitim/Morten şirketlerinin son projesi ile KKTC’de bir araya geldi.

Sunduğu eğitimlerle dünya çapında “En İyi Cisco Eğitim İş Ortağı” unvanına sahip olan şirket, Eğitim Turizmi Projesi kapsamında Türkiye’den getirdiği bilişim profesyonellerini, eğitim öncesinde tura çıkararak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihi yerlerinde de ağırlandı.

Şirket, Türkiye’den getirdiği bilişim profesyonellerini çıkardığı KKTC turu ile de mest etmeyi ihmal etmedi.

İlk grup eğitimini 10-14 Eylül tarihleri arasında Bafra’daki Concorde Luxury ResortHotel’de gerçekleştiren BT Eğitim, Türkiye’den eğitime katılan 20 kişilik bilişim profesyonelini KKTC’nin önemli tarihi mekânlarında geziye çıkardı. KKTC’nin tarihi hakkında detaylı bilgi edinen bilişimciler, Gazimağusa bölgesini de gezerek Yavru Vatan’ı daha iyi tanıma fırsatı da buldu.

Bilgi teknolojileri altyapısının temel eğitimlerinden biri olan CCNAX eğitimiyle başlayan bu eğitim turizmi projesi, Türkiye’nin ve KKTC’nin önde gelen şirket ve kurumlarının bilişim çalışanlarının katılımıyla 17 Eylül haftası ve sonrasında yeni eğitimlerle devam edecek. Bu eğitim projesiyle KKTC’nin yetişmiş nitelikli insan kaynağı açığını da kapatmayı hedefleyen BT Eğitim, önümüzdeki dönemde Bilişim Eğitimleri Turizminin KKTC için önemli bir gelir kapısı olacağını öngörüyor.

Cisco Systems’in Ege, Akdeniz Bölge Yöneticisi İsmail Murat Yılmaz konuşmasında, “Cisco’dan bahsederek Dünya’nın en büyük Network firmasıdır. Teknoloji alt yapılı bir firmadadır. İletişim yönünde App telefon, güvenlik ürünleri gibi aslında dijital dönüşüme geleceğe hazırlayarak alt yapısını sağlayan silikon vadisi temelli bir şirkettir. Son 3-4 yıldır Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta yatırım yapıyor bu alanda bölge açan tek firma olduğumuzu da gururla söyleyebilirim. Bölgede yaptığımız tüm bilgi işlemlerini burada toplayarak deneyimlerimizi ve onların deneyimleri le belli gruplar oluşturduk. Cisco, bir üretici konumunda bölgede uygulayıcısı bayilerimiz yani yerel firmalardır” ifadelerini kullandı.

Provis Bilgi İşlemeleri kurucusu ve aktif yöneticisi Çetin Ayla konuşmasında, “Provis Bilgi İşlemeleri 2008 yılında kurulan entegratör bir firmadır. Bilgi İletişim ve Teknolojileri tarafından kamu ve özel sektördeki uçtan uca çözüm üreten ve sertifikalı mühendislerle özellikle dijital dönüşüm endüstri 4,0’ın gerekli olan alt yapısını oluşturma misyonunu yürütüyoruz. Aynı zamanda da iş ortaklarımız ile bilgi iletişim ve teknolojilerinde görev yapan bilgi işlem ve sorumlularını bir platform da toplayarak onların bilgi,deneyimlerini ve üst düzey teknolojilerine adapte olması konusunda etkinlikler düzenliyoruz. Bugün burada olma sebebimiz de bu Kıbrıs’ı seçtik çok güzel bir doğa ve tarihi dokusu olan Yavru Vatan’ımıza böyle bir etkinlikte uzun süredir burayı görmemiş insanlara da görme fırsatına eriştik. Burada olmaktan mutluluk duyduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

BT Eğitim Firması Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Kızıları ise konuşmasında, “BT Eğitim 2001 yılında, Bülent Morten tarafından kuruldu. Ankara ve İzmir’de ofis açtık aynı zamanda Kıbrıs’a da yatırımlar planlıyoruz. Hedefimiz; Yetişmiş nitelikli insan kaynağının bilişim iş gücünü gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde attırmasını sağlama, maalesef bilişime ülkede yatırım yapılmıyor, üniversite mezunlarının kalitesi gün geçtikçe düşüyor. Cisco, Dünya’nın en büyük üreticisi ve sertifikaları dünyada geçerli maddi karşılığı olan sertifikalardır. Hedefimizde öncelikle Türkiye’den Kıbrıs’a doğru bilişim turizmi oluşturmak akabinde ise bunu yayabilirsek Türki ve Arap bölgesine yaymaktır. Tüm Kıbrıs’a hem bilişimci hem de turizm noktasında katkıda bulunmak bununla birlikte, Kıbrıs’ta ki Üniversiteleri çok benimsiyoruz, çok genç bir potansiyel var bunlarında sektöre kazandırılması, yabancı öğrencilerinde bu sistemin bir parçası olması Kıbrıs içinde gelecekte çok büyük bir avantaja sahip olmalarını sağlayacaktır. Kıbrıs’ta önümüzdeki günlerde daha güzel şeyler yapıyor olacağız.” İfadelerini kullandı. (MHA)