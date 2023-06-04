Çocuk Şenliği rengarenk sahnelerle tamamlandı

Girne Belediyesi’nin 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirdiği ‘Çocuk Şenliği’ birbirinden özel gösterilerle beğeni topladı. Girne Barış Parkı’nda düzenlen ücretsiz etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Saat 14:00 – 21:00 arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan yiyecek – içecek stantlarında çocuklara yönelik çeşitli lezzetler sunulurken, kurulan şişme oyun parkları ve oyun aktiviteleri ile çocuklar doyasıya bir gün geçirdi.

Gün boyu oyun alanlarında eğlenen çocuklar ayrıca; Şht. Hasan Cafer İlkokulu Folklor gösterisi, The Illusionist Enver Ateş gösterisi, Karaoğlanoğlu İlkokulu Çocuk Korosu, 23 Nisan İlkokulu bando gösterisi, Obüs Show (kukla gösterisi – jonglör gösterisi) ve ateş gösterisi gibi sahne şovları ile de unutulmaz bir gün geçirdi.