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Çocuk Şenliği rengarenk sahnelerle tamamlandı

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Girne Belediyesi’nin organizasyonunda Barış Parkı’nda gerçekleşen ‘Çocuk Şenliği’ birbirinden güzel aktivitelerle son buldu.
Çocuk Şenliği rengarenk sahnelerle tamamlandı

Girne Belediyesi’nin 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirdiği ‘Çocuk Şenliği’ birbirinden özel gösterilerle beğeni topladı. Girne Barış Parkı’nda düzenlen ücretsiz etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Saat 14:00 – 21:00 arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan yiyecek – içecek stantlarında çocuklara yönelik çeşitli lezzetler sunulurken, kurulan şişme oyun parkları ve oyun aktiviteleri ile çocuklar doyasıya bir gün geçirdi.

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Gün boyu oyun alanlarında eğlenen çocuklar ayrıca; Şht. Hasan Cafer İlkokulu Folklor gösterisi, The Illusionist Enver Ateş gösterisi, Karaoğlanoğlu İlkokulu Çocuk Korosu, 23 Nisan İlkokulu bando gösterisi, Obüs Show (kukla gösterisi – jonglör gösterisi) ve ateş gösterisi gibi sahne şovları ile de unutulmaz bir gün geçirdi.

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