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Çocuklarınızı fenomen diyetlerinden uzak tutun!

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Çocuklarınızı fenomen diyetlerinden uzak tutun!
Çocuklarınızı fenomen diyetlerinden uzak tutun!

 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Pediatri Diyetisyeni Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı, sosyal medya platformlarında popüler kişilerin önerdiği diyetlerin, çocukların ve gençlerin sağlığına zarar verebileceği uyarısında bulundu!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Pediatri Diyetisyeni Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı; bireysel ihtiyaçlara ve tıbbi geçmişe uygun şekilde planlanmış beslenme programlarının önemine vurgu yaparak, popüler diyetlerin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Özellikle sosyal medya platformlarında popüler kişilerin önerdiği diyetlerin, çocukların sağlığına zarar verebileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin bu diyetlerden etkilenerek beden algılarında sorunlar yaşadığını ifade etti. 

Popüler diyet modellerinin başında düşük karbonhidrat, yüksek yağ içeren ketojenik diyetler,  düşük kalorili açlık diyetleri, öğün yerine geçen tozlar ve içecekler, tek besin diyetleri ve detoks diyetlerinin geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı, “Bu tarz diyetlerin kısa vadede ağırlık kaybı gibi sonuçları olsa da uzun vadede çocuklarda ciddi sorunlara yol açabiliyor” dedi.

Uzun vadede çocuklarda; kas kaybı, metabolizma hızında azalma, besin öğesi yetersizlikleri, konsantrasyon bozukluğu, okul başarısında düşüş, düşük tansiyon, düşük kan şekeri, yüksek kan yağları, sıvı kaybı gibi ciddi yan etkiler görüldüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı, “Ayrıca, bu diyetler ishal ya da kabızlık gibi sindirim sorunlarına da yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

Anne babalar dikkat!

Anne ve babalara bu konuda önemli bir sorumluluk düştüğünü belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Pediatri Diyetisyeni Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı, çocukları sosyal medyanın etkilerinden korumak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için bilinçli adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Çocukların; bireysel gereksinimleri, tıbbi ve aile öyküsü göz önünde bulundurularak, sağlıklı beslenme yöntemlerinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı, ailelere seslenerek “Ergenlik döneminde; kadınlarda vücut ağırlığına yönelik hoşnutsuzluk, erkeklerde ise vücut yapısına yönelik beğenmeme sıkça görülüyor. Bu tür sorunlarla karşılaşan çocuklar, çözüm arayışında sosyal medyayı kullanabiliyor. Bu kaygıları taşıyan çocukların, sosyal medyada karşılaştıkları diyetleri uygulamaları engellenmeli. Çocukların, bir diyetisyen tarafından değerlendirilmesi ve multidisipliner bir yaklaşımla sorunun çözülmesi yaşam kaliteleri için son derece önemli” dedi.

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