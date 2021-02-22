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Covid-19: Rusya'dan alınan 20 bin doz Sputnik V aşısı Gazze'ye ulaştı

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Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından yaklaşık 20 bin doz, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Filistin'deki Gazze bölgesine ulaştı.
Covid-19: Rusya'dan alınan 20 bin doz Sputnik V aşısı Gazze'ye ulaştı

BAE'de sürgünde yaşayan ve transferin sorumluluğunu üstlenen El Fetih hareketinden muhalif Muhammed Dahlan liderliğindeki bir grup, bu aşıların Gazze Şeridi'nde "tıbbi ekipler için tasarlandığını" söyledi.

Aşıların Filistin toprakları ile Mısır arasındaki sınır geçişi Refah üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığı kaydedildi.

Sputnik V aşılarının teslimatının geçen hafta yapılması planlanıyordu, ancak pazar gününe ertelendi.

Aynı zamanda Abu Dabi'nin veliaht prensi Muhammed bin Zayed El Nahyane'nin özel danışmanı olan Dahlan, geçen hafta BAE'nin bu aşıları Gazze Şeridi'ne bağışlayacağını belirtmişti.

Sputnik anti-koronavirüs aşısının 2 bin dozluk ilk bölümü geçtiğimiz hafta çarşamba günü İsrail tarafından transferin bloke edilmesinin ardından Gazze Şeridi'ne gönderilmişti.

Batı Şeria'da bulunan Filistin Yönetimi, daha önce İsrail'i bu aşıların iki milyonluk yerleşim bölgesi olan Gazze'ye girişini engellediğini duyurmuştu.

Gazze'de pandeminin başlangıcından bu yana 500'den fazla ölüm dahil olmak üzere yaklaşık 54 bin enfeksiyon kaydedildi, ancak tıbbi kaynaklar son haftalarda hastaneye yatışlarda azalma olduğunu bildirdi.

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