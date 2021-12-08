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Covid-19'dan 3. ölüm

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KKTC’de bugün koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm yaşandı.
Covid-19'dan 3. ölüm

KKTC’de bugün koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm yaşandı.

Edinilen bilgiye göre  76 yaşındaki Ali Çetin Osmanbuba covid 19 teşhisiyle tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi'nde bugün 11.30'da hayatını kaybetti. Hastanın 2 doz sinovac aşılı olduğu ve yan hastalıkları bulunduğu bildirildi. 

KKTC'de bugüne kadar covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 116'e yükseldi.

Ülkede bu sabah 51 yaşında Mehmet Kumlutepe ve 80 yaşındaki Aida Mahmud Hüseyinova'da hayatını kaybetmişti

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