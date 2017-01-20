"Çözüm masada, barış sokakta olacak"

CTP Gençlik Örgütü’nün Gençlik Meclisi toplantısı, EDON Genel Sekreteri Christos Christofias ve EDON Yeniden Yakınlaşma Bürosu sorumlusu Elias Demetriou ve büro üyesi Afroditi Katsi’nin katılımıyla gerçekleşti.

EDON’un görüşmelerdeki son durumla ilgili tutumu ve iki örgütün birlikte düzenlediği etkinliklerin irdelendiği Gençlik Meclisi’nde, EDON Genel Sekreteri Christofias ve CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan konuşma yaptı.

TOMGÜSEHAN: EN BÜYÜK ARZUMUZ, KIBRIS’IN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR!

CTP gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, çözümün masada, barışın ise sokakta olacağını ve bu sebeple EDON ile ilişkileri daha da yakın bir noktaya getirdiklerini söyledi. Kıbrıslı Rumlar ile en fazla ortak etkinlik düzenleyen ve çözüm çabasına en fazla katkı koyan Kıbrıslı Türk örgütün CTP Gençlik Örgütü olduğunu belirten Tomgüsehan, Kıbrıs’ın birleşmesinin gençler için yeni olanaklar yaratacağını, toplumsal refahı üst düzeye taşıyacağını ve bunun kaçınılmaz olarak aynı zamanda göçü de durduracağını söyledi. Müzakere sürecine de değinen Tomgüsehan iki toplumun da kabul edebileceği ve siyasal eşitliğin temel alındığı bir anlaşmanın şart olduğunu söyledi. Cenevre’de teknik heyetlerin çalışmalarını Gençlik Örgütü olarak yakından takip ettiklerini kaydeden Tomgüsehan, CTP’nin sürece aktif olarak destek verdiğini ve sorumluluklardan kaçmadığının altını çizdi. Birçok ilerlemenin kaydedildiğini vurgulayan Tomgüsehan, Kıbrıs’ta bir çözüme ilk kez bu denli yakın olunduğunu vurguladı. Gençler olarak en büyük arzularının Kıbrıs’ın özgürlüğü olduğunu belirten Tomgüsehan en kısa zamanda birleşik ve federal bir Kıbrıs’a ulaşmanın temel gaye olduğunu dile getirdi.

CHRİSTOFİAS: KIBRISLI TÜRKLER ELAM’LA OLAN MÜCADELELERİNDE YALNIZ DEĞİL!

Konuşmasında birleşik ve federal bir Kıbrıs için EDON olarak tüm güçleriyle mücadele verdiklerini anlatan EDON Genel Sekreteri Christos Christofias, ELAM’ın kabul edilemez tutumuyla ilgili de Kıbrıslı Türklerin her zaman yanlarında olduklarını ve Kıbrıslı Türklerin ELAM’la mücadele noktasında yalnız olmadıklarını belirtti. Gerekli mercilerin tüm önlemleri alarak ve soruşturmaları sonlandırarak güvenli bir ortam yaratmaları gerektiğini belirten Christofias, buna paralel olarak toplumların yeniden yakınlaşması ve barış ortamının sağlanması için safları sıklaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Cenevre görüşmeleri konusunda da EDON’un görüşlerini belirten Christofias, adanın tamamen askerden arındırılmış ve silahsızlaştırılmış olmasını arzuladıklarını belirtti. EDON ve AKEL’in Güney Kıbrıs’ta sürecin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Christofias, en kısa sürede bir çözüme varılmasını ve iki toplumun da evet diyebileceği bir planın ortaya çıkmasını temenni ettiklerini açıkladı.