  • BIST 9814.19
  • Altın 2435.362
  • Dolar 32.3524
  • Euro 34.3983
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKTTB’den çocuklarda görülen kalp hastalıkları hakkında bilgilendirme

CTP, Annan Planı referandumunun 20’nci yılında panel ve etkinlikler düzenliyor

» »
CTP, Annan Planı referandumunun 20’nci yılında “Varız, Tarih Yazarız” başlığıyla 17 Nisan’da panel düzenleyecek.
CTP, Annan Planı referandumunun 20’nci yılında panel ve etkinlikler düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Annan Planı referandumunun 20’nci yılında “Varız, Tarih Yazarız” başlığıyla panel ve etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs adasındaki tarihi Annan Planı referandumunun üzerinden 20 yıl geçtiğini belirterek, “Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaya koyduğu barış planı Kıbrıs’ın her iki toplumu tarafından kabul edilseydi, ‘Birleşik Federal Kıbrıs’ bugün 20'nci yaşına girecekti” dedi.

Kıbrıslı Türklerin, yüzde 65 gibi önemli bir çoğunlukla iradesini adanın yeniden birleşmesi yönünde kullanarak, sesini dünyaya duyurduğunu kaydeden Akansoy, “Annan Planı referandumunun 20’nci yılında bu haysiyetli iradeyi saygıyla selamlıyoruz. Annan Planı kabul edilmese de Kıbrıslı Türklerin kalkışması, dayanışması, emeği, yürek ve bilinç bütünlüğü hiç unutulmadı.” ifadelerini kullandı.

Akansoy açıklamasına şöyle devam etti:

“Annan Planı ve referanduma giden süreç belki Kıbrıs’a barış getirmedi ama barikatları devirdi, karşılıklı geçişler yıllar sonra yeniden başladı, toplumlar yeniden buluştu. Referandumla birlikte yeni iş birliği kapıları aralandı, Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ ve ‘Mali Yardım Tüzüğü’ gibi adımları yaşamla buluştu, binlerce öğrencimiz Avrupa’da eğitim almaya başladı. Yine bu süreçte Avrupa Konseyinde ‘gözlemci üyelik’ statüsü kazanıldı.”

“O günlerin, dünyaya açılma, özgürleşme, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllardır maruz kaldığı izolasyon ve dünyadan kopartılma politikalarının son bulması için umut mevsimi olarak tarihe kazındığını” belirten Akansoy, “Annan Planı'nın, gelecek belirsizliğinin sonlanacağı bir dönüm noktası olarak görüldüğünü, Kıbrıslı toplumların tarihte ilk kez kendi geleceklerine kendileri karar vermek için sandık başına gittiğini” kaydetti.

“KIBRISLI TÜRKLER, MAALESEF ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN BEDELLERİNİ ÖDEMEYE DEVAM ETTİ”

Kıbrıs’ta barış isteğini tarihi bir “evet”le dünyaya haykıran Kıbrıslı Türklerin, çözümsüzlüğün bedellerini ödemeye devam ettiğini ifade eden Akansoy, “20 yıl sonra Annan Planı öncesi süreçte olduğu gibi diyaloğu, müzakereyi ve diplomasiyi terk ederek, insanımızı adanın üçte birine hapsetmek isteyen zihniyetle yeniden yüzleştik” dedi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy açıklamasında, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tek bir gün dahi federal çözüme ve barışa olan inancımızı, kararlılığımızı ve bağlılığımızı yitirmedik. İnanıyoruz ki, Kıbrıslı Türkler, yeni bir sürecin daha yaratıcısı, sürükleyicisi ve öncüsü olmaya hazırdır” ifadelerine yer verdi.

Annan Planı referandumunun 20’nci yılı nedeniyle düzenleyecekleri panel ve etkinliklerle, o tarihi günlerin ışığında Kıbrıs’ın geleceğini konuşmak, irdelemek, sorgulamak ve geleceğe ışık tutmak istediklerini belirten Akansoy, Annan Planı sürecinin isimlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, aktörlerini bu amaçla yeniden bir araya getireceklerini kaydetti.

PANEL VE ETKİNLİKLERE TÜM HALK DAVETLİ

“Annan Planı Referandumunun 20’nci yılında ‘bu ülke biziz’ diyor ve kararlılığımızı yineliyoruz. Varız, tarih yazarız” diyen Akansoy, panel ve etkinliklere tüm halkın davetli olduğunu belirtti.

Akansoy’un açıklamasına göre, “24 Nisan Haftası Etkinlikleri” şu şekilde:

“17 Nisan- Çarşamba

Mağusa Belediye Salonu-19.00

Panel: Crans Montana Süreci ve Sonrası

Panelistler: Özdil Nami, Yannis Kasulidis

Moderatör: Okan Dağlı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bugün Ramazan Bayramı’nın son günü…12 Nisan 2024 Cuma 09:59
  • Ani ve gayri tabi ölüm11 Nisan 2024 Perşembe 10:00
  • 3 parmağını makineye kaptırdı!11 Nisan 2024 Perşembe 09:50
  • Dikkat! Korkuteli ile Mutluyaka kavşakları arasında yoğun sis!11 Nisan 2024 Perşembe 08:49
  • Hristodulidis, Tatar ile Guterres arasında geçen görüşmeden “haberdar” olduğunu söyledi10 Nisan 2024 Çarşamba 16:52
  • Esentepe’de alkollü sürücü trafik kazası yaptı10 Nisan 2024 Çarşamba 13:37
  • Tarım Bakanı Çavuş, tarımsal arazilerde dolu kaynaklı zararı inceledi10 Nisan 2024 Çarşamba 12:33
  • Metrekareye 137 kg... İşte en çok yağış alan bölgeler10 Nisan 2024 Çarşamba 12:32
  • Lefkoşa'da yangın10 Nisan 2024 Çarşamba 12:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını Hz. Abu Bekir Camisi’nde kıldı10 Nisan 2024 Çarşamba 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti