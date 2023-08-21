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CTP ile KTÖS heyetleri, eğitimdeki sorunları ve çözümleri ele aldı

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​​​​​​​Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
CTP ile KTÖS heyetleri, eğitimdeki sorunları ve çözümleri ele aldı

örüşmede, eğitimdeki sorunlar, öğretmenlerin sıkıntıları ve tam gün eğitim konusu masaya yatırıldı. Heyetler, eğitimde niteliğin artırılması konusunda işbirliğinin ileriye götürülmesi konusunda hem fikir oldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK Üyeleri Ürün Solyalı, Fide Kürşat ve Muhittin Tolga Özsağlam’ın da hazır bulunduğu görüşme, CTP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Heyetler, yeni eğitim yılının açılmasına kısa bir süre kala, eğitimdeki sorunlarla ve sorunların çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede KTÖS heyetinden ise Genel Başkan Mustafa Baybora, Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı ve stajyer Yağmur Baytaroğlu hazır bulundu. KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a eğitimde yaşanan sorunlar konusunda sendika olarak hazırladıkları çalışma raporlarını da sundu.

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