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CTP'den gövde gösterisi, adaylar tanıtıldı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün akşam Lefkoşa’da düzenlediği şölenle 24 Haziran yerel seçimlerine katılacak adaylarını tanıttı.
CTP'den gövde gösterisi, adaylar tanıtıldı

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, “Aklımız fikrimiz Kıbrıs” sloganıyla düzenlenen şölen Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Etkinlik CTP Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın konuşmasıyla başladı. Ardından CTP belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri sahneye davet edilerek tanıtıldı.

CTP’nin destek verdiği bağımsız adayların da davetli olduğu gecede ittifak adayları da yer aldı.

CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da konuşma yaptığı gecede, CTP’nin yerel yönetimlerdeki icraatlarının anlatıldığı kısa film de gösterildi.

ERHÜRMAN: “SADECE BUGÜNÜ DEĞİL GELECEĞİ KAZANDIK”

Erhürman, CTP’li başkanların görevde olduğu belediyelerin düze çıktığını, eğer yönetimde CTP’li bir başkan varsa o belediyelerin bataktan kurtulduğunu, insan odaklı hizmet verildiğini söyledi.

Tufan Erhürman, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerin insan yaşamına kısa zamanda dokunan icraatları hayata geçirdiğini, CTP’nin hizmet anlayışının halk tarafından takdir edildiğini belirtti.

CTP’li belediyelerin şaha kalktığını söyleyen Erhürman, “Mağusa’nın nereye geldiğini gördük. Uyanık olmak zorundayız. Dikmen’i, Yüksel Başkan’ın nereye getirdiğini unutmamak zorundayız. Akıncılar’da, Alayköy’de, Değirmenlik’te karıncalar gibi çalışıp hizmet veren başkanlarımızı unutmayın. Girne’nin kötü ellerde nereye geldiğini gördük. Bir dönem daha halkımız buna izin vermeyecek” dedi.

ctp-003.jpgErhürman gösterdikleri adaylarla sadece bugünü değil geleceği kazandıklarını vurguladı.

Serdarlı’nın dört sene daha CTP’ye ihtiyacı olduğunu kaydeden Erhürman, önümüzdeki dört senede Serdarlı’nın şahlanacağını söyledi.

Mehmetçik’ten Lefke’ye CTP’li başkanların fark yarattığını kaydeden Erhürman, “Başkanlar gece gündüz demeden aklımız, fikrimiz Kıbrıs diyerek çalışacak” dedi.

SORAKIN: “AB VİZYONU SADECE MERKEZİ İDAREDE DEĞİL, YEREL YÖNETİMLERDE DE…”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP olarak 47 yıldır, Kıbrıs Türk toplumunun, toplumsal varlığını ve kimliğini koruma, refahını geliştirip sosyal adaleti sağlama, kişi hak ve özgürlüklerini çağdaş düzeye getirip, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir sistem kurmaya çalıştıklarını vurguladı.

“CTP olarak, 47 yıldır barış ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ortaya koyduğumuz çözüm ve AB vizyonu sadece merkezi idarede değil, yerel yönetimlerde de yol haritamızı belirliyor ve yerel ile evrensel değerleri buluşturma çabamıza ışık tutuyor” diyen Sorakın, halka hizmet götürecek en yakın kamusal alanlar olarak sorumluluk üstlenen belediyelerde çok işler yaptıklarını söyledi.

Belediyeleri istihdam kapısı olarak görmediklerini, batık olarak aldıkları belediyeleri sürdürülebilir duruma getirdiklerini, yıkık dökük yerleri yaşanabilir mekanlara dönüştürdüklerini aktaran Sorakın sözlerini şöyle tamamladı:

“24 Haziran bizim açımızdan çok ama çok önemli bir tarih. 24 Haziran sadece yerel yönetim organlarının belirleneceği bir tarih olmayacak. 24 Haziran aynı zamanda siyasetin yol haritasının belirleneceği bir tarih olacak. Hizmet ağımızı geliştirmek için çok çalışmalıyız. 24 Haziran’a tam 19 gün kaldı. Siz değerli yoldaşlarımızla, örgüt yöneticilerimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla birlikte girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmadan halkımıza  dokunarak destek talep edeceğiz. Aklımızın fikrimizin hizmet olduğunu herkese anlatacağız.”

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