  • BIST 10614.36
  • Altın 2425.455
  • Dolar 32.186
  • Euro 34.8939
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor

» »
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 30-33 derece dolaylarında olacak.
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs – 03 Haziran arasında bölge, periyodun ilk günleri Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağışlı, Cuma ve sonrasında açık ve az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30 – 33 derece, sahillerde 26 – 29 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, ikinci yarısında ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan’a gidiyor27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:13
  • KITSAB: KKTC’ye turlar artırılacak…27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:11
  • Hatice İntaç yazdı... "Hayatın anlamı nedir?"27 Mayıs 2024 Pazartesi 13:03
  • 19 yaşında genç girişimci Akova’ya nostalji kokan resturant açtı27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:44
  • Son bir haftada 15 yangın…27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:43
  • İŞAD, Akçay köyünde incelemelerde bulundu!27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:05
  • Naimoğulları: Sesimizi asla kısamazlar27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:04
  • Sendikalar, Başbakanlık önüne ulaştı27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:30
  • Kalecik’te Tedbirsizlik Yangına Yol Açtı: Dönümlük Alan Kül Oldu27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:28
  • Gönyeli'de Marketten Hırsızlık: 1.075 TL Değerinde Ürün Çalındı27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti