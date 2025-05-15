Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Zelenski, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Erdoğan'ın, Zelenski ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulaması öngörülüyor.

Rus heyet Türkiye'ye ulaştı

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyeti de Türkiye'ye ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.

Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

Rubio cuma günü İstanbul'da olacak

İstanbul'daki görüşmeye ABD başkanı Trump'ın katılması beklenmiyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Orta Doğu temsilcisi Witkoff; görüşmelerin ilk turunun ardından Cuma günü İstanbul'da olacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve müzakereler

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.

Türkiye tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul’da buluşturdu.

İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.