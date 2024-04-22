Cumhurbaşkanı Tatar: Ayrımcı ve Rum yanlısı tutumunuzdan vazgeçiniz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Annan Planı referandumunun 20. yıl dönümünde Rum tarafını çözüme karşı tutumundan vazgeçmeye çağırırken, BM, AB ve ABD gibi güçlere verdikleri sözleri yerine getirerek ayrımcı ve Rum yanlısı tutumlarına son vermelerini istedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kıbrıs sorununa çözüm bulabilmek amacıyla hazırlanan Annan Planı’nın 24 Nisan 2004 tarihinde referanduma sunulmasının üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsattı.

Türk tarafının referandumda “evet” derken, hakimiyetçi zihniyeti ile çözüm karşıtı tutumunu sürdüren Rum tarafının ‘hayır’ diyerek çözüm çabalarını bir kez daha engellediğini kaydeden Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Dönemin, AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Gunter Verheugen önceki gün yaptığı açıklamada AB’nin Rum Yönetimi tarafından ‘aldatıldığını’ söylerken, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan da referandumdan hemen sonra ‘Rum tarafının çözümü engellediğini’ belirtmişti. Bu itiraflar ve açıklamalar karşısında, BM, AB ve ABD ile diğer güçlerin gerçek tutumlarını bir kez daha ortaya koymak için referandum sürecinde yaşananları yeniden hatırlatmak gerekir.

Annan Planı ile ilgili referandum sürecinde başta BM ile AB ve ABD olmak üzere diğer güçler ‘hayır diyen taraf cezalandırılacak, evet diyen taraf ödüllendirilecek’ sözünü veriyordu. Ama ne var ki; ‘hayır’ diyen Rum tarafı haksız ve tek yanlı bir şekilde AB üyeliğine kabul edilerek ödüllendirilmiş, ‘evet’ diyen Türk tarafı cezalandırılmıştır”

-“Sözler yerine getirilmedi”

Referandum sürecinde Kıbrıs Türk halkına verilen ve halen yerine getirilmeyen sözleri bugün bir kez daha hatırlatmakta yarar olduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan ‘Kıbrıs Türkleri referandumda evet derse kazançlı çıkacak’ derken, Özel Temssilcisi De Soto ‘Türk tarafı evet derse Kıbrıs Türklerine uygulanan tecrit sona erecek’ diyordu.

Bugün ‘Rum Yönetimi bizi aldattı’ diyerek itiraflarda bulunan Verheugen ise şu sözü vermişti; ‘Rumlar olumsuz bir tavır içine girerse uluslararası baskı görecek, referandumda Türk tarafından evet, Rum tarafından hayır çıkması halinde Kıbrıs Türklerinin cezalandırılmaması için yeni girişimlerde bulunarak ekonomik izolasyona son verilebilmesi için çaba sarf edilecek’ sözünü vermişti. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Powell ‘referandumda Rum tarafı hayır, Türk tarafı evet derse izolasyonların kaldırılacağını' söylerken, o dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Boucher de ‘kuzeyde evet güneyde hayır çıkarsa Kıbrıs Türklerinin açıkta ve soğukta bırakılmayacağı’ sözünü vermişti.

Ama ne var ki aradan 20 yıl geçmiş olmasına rağmen verilen sözlerin bir teki bile yerine getirilmezken, Kıbrıs Türk halkı hala daha zülüm niteliğindeki haksız ve insanlık dışı ambargolarla cezalandırılıyor. Başta BM, AB, ABD ve diğer güçlerin Kıbrıs konusunda ayrımcı ve Rum yanlısı tutumları da devam ediyor. Bu durum, uzlaşmaz Rum tarafını cesaretlendirirken, çözümün önündeki en büyük engeli de oluşturmaktadır.”

- “Çözüm önerimizden geri adım atmayacağız”

Rum- Yunan ikilisi ile destekçilerinin ‘Kıbrıs’ta sıfır asker, sıfır garanti’ söylemiyle Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı, devlet ile egemenliği yok etmeyi hedefleyen federal temele dayalı bir çözüm şeklini dayatmaya çalıştığını söyleyen Tatar, “Bunları kabul etmemiz asla mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ama ne var ki içimizdeki bazı çevreler de halen geçmişte yaşananlardan ders almayıp inatla federal temele dayalı bir çözümü gündeme getiriyor.

Özellikle Annan Planı referandumunda ve Crans Montana görüşmelerinde yaşananlar federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığını bir kez daha gözler önüne sererken, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak olan egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm şekli tarafımızdan gündeme getirilmiş ve ilk kez Cenevre görüşmelerinde müzakere masasına konulmuştur. Yeni ve milli olarak nitelenen ve bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm önerimizden geri adım atmayacağımız gibi, egemen eşitliğimiz ile eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden de resmi müzakerelerin başlayamayacağını açıkladık.

Zulüm niteliğindeki haksız ve insanlık dışı ambargolar devam etmesine rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye’nin yardım ve katkılarıyla daha da güçlenip yoluna devam ederken yeni milli siyasetimiz de güçlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 77’nci ve 78’inci Genel Kurul toplantılarında yaptığı tarihi konuşmalarda tüm dünyaya ‘KKTC’yi tanıyın’ çağrısında bulunması, KKTC’nin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletler ve diğer ülkelerle daha sıkı ilişkilerde bulunması yeni ve milli siyasetimize güç katmaktadır.”

- "Rum tarafını bir kez daha çözüm karşıtı, hakimiyetçi ve bağnaz tutumundan vazgeçmeye ve önerilerimize olumlu yaklaşmaya davet ediyorum”

Tatar, yeni ve milli siyasetin belirlediği yolda azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam ederken, yeni oyunlara, yeni entrikalara ve boş sözler ile vaatlere karşı Kıbrıs Türk halkını uyarma, dikkatli ve uyanık olmasını sağlama ve bu yönde mücadele etmenin görevi olduğunu vurguladı.

Annan Planı ile ilgili referandumun 20’nci yıl dönümünde Rum tarafını bir kez daha çözüm karşıtı, hakimiyetçi ve bağnaz tutumundan vazgeçmeye ve önerilerine olumlu yaklaşmaya davet eden Tatar, BM, AB ve ABD ile diğer güçlere ise referandum sürecinde vermiş oldukları sözleri yerine getirmeleri, Kıbrıs konusunda ayrımcı ve Rum yanlısı tutumlarına son vermeleri çağrısında bulundu.