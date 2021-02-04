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Cumhurbaşkanı Tatar, bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’ı kabul edecek

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliği yapacağı Kıbrıs sorunuyla ilgili 5+1 gayrı resmi toplantısı öncesi diplomasi trafiği hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’ı kabul edecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliği yapacağı Kıbrıs sorunuyla ilgili 5+1 gayrı resmi toplantısı öncesi diplomasi trafiği hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışileri Bakanı Raab’ı bugün saat 15.00’te kabul edecek.

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