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Cumhurbaşkanı Tatar: Çocuklarımız, milli şuur ve değerlerin teminatı olacak

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Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Öztürk Şan liderliğinde KKTC’nin çeşitli ilkokullarından öğrenciler, 23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar: Çocuklarımız, milli şuur ve değerlerin teminatı olacak

Cumhurbaşkanlığında saat 10.30’da gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Tatar tüm okul ve öğrencilere teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Tatar, büyüklerin en değerli varlıklarının çocuklar olduğunu söyledi. Tatar, egemenliğe son derece büyük önem veren M.K. Atatürk’ün geleceği emanet ettiği çocukların Türk ulusunun değerleriyle büyüyerek, milli şuur ve değerlerin teminatı olacaklarını vurguladı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Öztürk Şen de Cumhurbaşkanlığında olmanın öğrencilere ayrıcalıklı hissettirdiğini ve bunun sevinci içinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Gazi-Canbulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin, Atatürk’e teşekkür ederek, O’nun olmaması halinde bugün egemenlikten söz edilemeyeceğini söyledi. Birgin, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Atatürk’ün bugün tüm dünya çocuklarının kalbinde yaşadığını belirtti.

“Dünyadaki tüm çocukların bir gün de olsa yarın yüzü gülecek” diyen Birgin, günler, yıllar, asırlar boyunca tüm çocukların yüzünün gülmesi dileğinde bulundu.

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