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Cumhurbaşkanı Tatar, İstiklâl Marşı’nın 101’inci yaşını kutladı

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Cumhurbaşkanı Tatar, İstiklâl Marşı’nın 101’inci yaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Tatar, İstiklâl Marşı’nın 101’inci yaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921’de ulusal marş olarak kabul edilen İstiklâl Marşı’nın 101’inci yaşını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yayımladığı mesaj şöyle;
“Türk ulusunun verdiği kutsal kurtuluş mücadelesinin simgesi, Türk millî birliğini pekiştiren bağımsızlık marşımızın; İstiklâl Marşı olarak TBMM’de kabul edilmesinin 101’inci yıl dönümünü kutluyoruz.

Anavatan Türkiye kadar KKTC için de kutsal olan bağımsızlık marşımız İstiklâl Marşı; özgürlüğü, bağımsızlığı şiar edinmiş Türk ulusunun atalarından aldığı ve gelecek nesillere emanet edeceği kutsal bir anlayışın nişanesidir.

Türk milletinin özgürlük mücadelesinde, milli ve manevi cephenin güçlenmesine katkı koyan; bize milli marşımızı, Türk edebiyatına ise ölümsüz eserler kazandıran şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anarken; KKTC, Anavatan Türkiye ve tüm Türk ulusunun her daim omuz omuza olacağının altını çizmek istiyorum.”

 

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