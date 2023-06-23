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Cumhurbaşkanı Tatar, seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa gereği pazar günü tek bir milletvekilliği için seçim yapılacağını belirterek, halka sandığa gitme çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar, seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla demokratik bir devlet oluğunu vurgulayan Tatar, demokrasinin birinci unsurunun da seçimler olduğunu kaydetti.

Anayasanın, boşalan Lefkoşa milletvekilliği için seçim düzenlenmesini öngördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yasalar gereği sandıklar sadece Lefkoşa’da değil, tüm ülkede kurulacak.  Herkese, vatandaşlık görevini yerine getirmesi ve sandığa giderek oy kullanması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Ülkede demokratik olgunluk içerisinde geçen bir kampanya sürecinin yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, bu süreçteki katkıları nedeniyle halka, Yüksek Seçim Kurulu’na, siyasi partilere, adaylara ve basına teşekkür etti.

Vatandaşların demokratik haklarını kullanarak seçtikleri adaylar ve partiler aracılığıyla ülke yönetimine katılım sağladığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Halk, 25 Haziran Pazar günü düzenlenecek ara seçimde sandığa giderek oy kullanmalıdır” şeklinde konuştu

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