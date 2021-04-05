  • BIST 1.437
  • Altın 450,945
  • Dolar 8,1288
  • Euro 9,5588
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Hristiyan mezheplerin Paskalya yortusunu kutladı

» »
Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Hristiyan mezheplerin Paskalya yortusunu kutladı
Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Hristiyan mezheplerin Paskalya yortusunu kutladı

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Hristiyan mezheplerin Paskalya yortusunu kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Paskalya Yortusu nedeniyle yayımladığı mesajı:


“Ülkemizde yaşayan tüm Hristiyan mezheplerinden vatandaşlarımızın ve bu inanca mensup tüm Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum.”

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi komitelerle toplantılarına devam ediyor05 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Federasyon, abesle iştigaldir”05 Nisan 2021 Pazartesi 13:59
  • HAKSEN, Hükümetin Hayat Pahalılığı Kararını Mahkemeye Taşıdı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:47
  • Türkiye ile KKTC arasındaki enerji iş birliği anlaşmasıyla ortak projeler hız kazanacak05 Nisan 2021 Pazartesi 13:27
  • Özyanıklar, Şiir Kitabının Tüm Gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışladı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:11
  • Grev nedeniyle uçuşlar da etkilendi05 Nisan 2021 Pazartesi 13:10
  • Genel Kurul'da Hal Yasa Tasarısı üzerine konuşmalar yapıldı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:09
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:07
  • Üstel: Ev karantinasında 200'e yakın kişi var05 Nisan 2021 Pazartesi 13:05
  • Arıklı:Çamur Atmaya Çalışıyorlar05 Nisan 2021 Pazartesi 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti