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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İki Konser Veriyor

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İki Konser Veriyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İki Konser Veriyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ocak ayı konserleri kapsamında, iki konserle sanatseverlerle bir araya gelecek.


İlk konser 27 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Gazimağusa’da Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda; ikincisi de 28 Ocak Cuma akşamı yine saat 20.00’de Lefkoşa’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak. 

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Şef Murat Menket’in yöneteceği orkestrada solist olarak ve kemanda Sesil Anıl sahne alacak.

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