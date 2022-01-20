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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ocak Ayında İki Konser Veriyor

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ocak Ayında İki Konser Veriyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ocak Ayında İki Konser Veriyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), Ocak ayında iki konserle sanatseverlerle bir araya gelecek.


Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra 27 Ocak Perşembe akşamı Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda; 28 Ocak Cuma akşamı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de konser verecek. Her iki konser de saat 20.00’de başlayacak.


Şef Murat Menket yönetiminde ve genç solist Sesil Anıl’ın keman solistliğinde yapılacak konserlerde C. A de Beriot Keman Konçertosu No. 9 Op. 104; W. A. Mozart’ın Figaronun Düğünü Operası Uvertürü ve Schubert’in 2. Senfoni Si bemol majör D.125 eserlerine yer verilecek. 

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Covid-19 önlemlerine uygun şekilde sınırlı sayıda seyircinin izleyebileceği konserler için 03922291762’den mesai saatleri içerisinde telefonla rezervasyon yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar çerçevesinde, tüm izleyicilerin yanlarında geçerli Adapass kartlarını getirmeleri gerekiyor.

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