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Cüneyt Arkın’ın adı Beşiktaş’ta yaşayacak

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Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’ın adı Beşiktaş Akat Mahallesi’ndeki parka verildi.
Cüneyt Arkın’ın adı Beşiktaş’ta yaşayacak

Beşiktaş Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının ilk birleşiminde Beşiktaş Akat Mahallesi'nde bulunan parka “Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı” adı verildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yönettiği oturumda karar oybirliği ile alındı. Akpolat

“Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan, yaşayan en büyük değerlerimizden biriydi. Hem Akat mahallemiz hem Levent mahallemizde komşumuzdu. Bu ülkede iz bırakmış, hepimizin kahramanı niteliğinde bir değerimiz.

Hayatındaki dik duruşu, sanat hayatına başladığı günden bugüne kadar hiç değişmedi. Onun adını Beşiktaş'ta yaşadığı ilçede devam ettirmek istiyoruz.

Cüneyt Arkın gibi değerlerimiz gün geçtikçe, ülke normalleştikçe kıymetleri daha iyi anlaşılacak ve gelecek nesillere taşınacak değerlerimiz. Dolayısıyla onun adının Beşiktaş'ta yaşatılmasına vesile olduğumuz için ayrıca bir mutluluk yaşıyorum” dedi.

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