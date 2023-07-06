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Daniel Radcliffe, Harry Potter dizisinde rol almak istemiyor

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Harry Potter filmlerinin başrol oyuncusu Daniel Radcliffe, serinin dizisinde yer almak istemediğini söylüyor.
Daniel Radcliffe, Harry Potter dizisinde rol almak istemiyor

JK Rowling’in kaleme aldığı Harry Potter serisi, beyaz perdeye uyarlandıktan sonra tüm dünyada bir fenomen haline geldi. Şimdi seri, filmlerin tamamlanmasından seneler sonra dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin, her bir kitabının bir sezon olarak kurgulanması beklenirken, yaklaşık 10 yıl süreceği duyuruldu. Ayrıca tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla hayranların karşısına çıkacak. Buna rağmen fenomen serinin oyuncularının da dizide yer alıp almayacağı merak edilirken eski Harry Potter oyuncusu Danie Radcliffe’ten bir açıklama geldi:

“Anladığım kadarıyla, çok yeni ve eminim onları kim yapıyorsa, üzerinde kendi izini bırakmak isteyecektir ve muhtemelen yaşlı Harry’i bu filmde kamera karşısına almak zorunda istemeyecektir. Yani kesinlikle hiçbir şekilde bir rol aramıyorum. Ama onlara, tabii ki, tüm şans diliyorum.”

HBO & Max İçerikYönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Casey Bloys, proje hakkında şunları söyledi: “Bu yeni Max Original serisi, hayranların tüm bu yıllar boyunca keyifle okumaya devam ettiği ikonik kitapların her birinin derinliklerine inecek.”

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