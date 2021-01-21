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Danilo Zanna'dan ananaslı pizza tepkisi: Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?

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Şef Danilo Zanna, ananaslı pizza hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine "Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?" tepkisini gösterdi.
Danilo Zanna'dan ananaslı pizza tepkisi: Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?

Şef Danilo Zanna, ananaslı pizza hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine "Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?" tepkisini gösterdi.

Şef Danilo Zanna, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Burada İbrahim Selim'in sorularını yanıtlayan Zanna, "En sevdiğin Türkçe şarkı hangisi?" sorusuna "Türkiye’ye ilk geldiğimde kültürünü daha iyi öğrenmek için CD almaya gittim. Müzik markette çok parlak bir kapağı olan bir albüm aldım. Ve o albüm Ebru Gündeş’in albümüydü. Albümde yer alan 'Araftayım' şarkısı da çok iyi bir şarkı, en sevdiğim Türkçe şarkı o" yanıtını verdi.

Zanna, "Ananalı pizza hakkında ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine de esprili bir şekilde şu tepkiyi gösterdi: "Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?"

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