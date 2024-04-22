Darptan serbest kaldı, uyuşturucudan yeniden tutuklandı

Polis memuru Toygar Gülerler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11.04.2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis ekibi tarafından alınan bilgi üzerine Gönyeli adresinde sakin zanlının kalmakta olduğu ikametgahında 14.10-15.00 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yatak odasında yatağın yanında bulunan küçük komodin üzerinde ayakkabı kutusunda foil kağıdına sarılı hintkeneviri, plastik öğütücü, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu metal öğütücü, metal sigara kutusunda hintkeneviri türü ve iki adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olan sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 11 Nisan’dan beri tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde beklenen analiz sonuçlarının geldiğini, zanlının evinde bulunan uyuşturucu kalıntılarının hintkeneviri ve metafetamin olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkası olduğunu, ayrıca kadına şiddet suçundan 11 Nisan’da teminata bağlandığını belirterek, yeni bir teminat şartı belirlenmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün ispat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.