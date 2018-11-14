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DAÜ Ataum, “DAÜ Gençliği, Ata’sının İzinde” gezisi gerçekleştirdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM), 11-12 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’ya “DAÜ Gençliği Ata’sının İzinde” konulu gezi gerçekleştirdi.
DAÜ Ataum, “DAÜ Gençliği, Ata’sının İzinde” gezisi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM), 11-12 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’ya “DAÜ Gençliği Ata’sının İzinde” konulu gezi gerçekleştirdi. DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ve DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk rehberliğinde, öğrencilerin katılımıyla icra edilen gezi, Türk Kurtuluş Savaşı’nı yöneten ve Gazi Meclis olarak anılan ve günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak düzenlenen Birinci Meclis ziyareti ile başladı. Ardından Mustafa Kemal’in Nutuk adlı eserini okuduğu ve Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan İkinci Meclis ziyareti gerçekleştirildi.

 

Atatürk’ün 1921-1932 yılları arasında kaldığı Çankaya Köşkü Müzesi’ni ziyaret eden heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilme kararı gibi birçok önemli kararların verildiği yemek salonu, Nutuk’un yazıldığı kütüphane ve Ata’nın yatak odası ile birçok kişisel eşyasını yakından inceledi.

 

Daha sonra heyet Atatürk’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti. Anıtkabir’de yapılan resmi törenle Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan heyet, Anıtkabir özel defterini de imzaladı. Deftere; “Ulu Önder Atatürk, aramızdan ayrılışının 80. yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri olarak bir kez daha huzurundayız. Açtığın yolda, gösterdiğin çağdaş uygarlık hedeflerinden asla sapmadan ilerlemeye devam edeceğimize olan inancımızı yinelemeye geldik. Cumhuriyet’in kazanımlarını sonsuza kadar yaşamaya ve korumaya and içiyoruz. Ruhun şad olsun…” ifadeleri yazılarak, Ata’ya ve ilkelerine olan bağlılık bir kez daha dile getirildi. Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu Şeref Salonu'nun altındaki 3 bin metrekarelik sütunlu alanda yer alan “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi”ni gezen heyet, 2015 Yılı Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, Anıtkabir'e takdim ettiği madalya ve sertifikasını da görme olanağı buldu.

 

Duygu yüklü bir gezi sonunda ziyaretlerini tamamlayan DAÜ ATAUM grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) döndü.

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