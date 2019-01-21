DAÜ beslenme ve diyetetik bölümü’nden yemek festivali

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından ilk kez düzenlenen Kültürlerarası Yemek Festivali coşku ile gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından ilk kez düzenlenen Kültürlerarası Yemek Festivali coşku ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte, farklı kültürlere ait 16 farklı yemek çeşidi sergilenerek, tadılmıştır. Söz konusu etkinlik İngilizce ve Türkce Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin tanışıp kaynaşmasına olanak sağlamış olup, bu organizasyonda emeği geçen öğrencilere Fakülte Dekanı ve Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.