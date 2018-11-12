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DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına kurs

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) organizasyonunda DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) tarafındanKayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına eğitim kursu gerçekleştiriliyor.
DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına kurs

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) organizasyonunda DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına eğitim kursu gerçekleştiriliyor. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan,Kayıp Şahıslar Komitesi personeline eğitimin DAÜ BTYO Ögretim Görevlisi ve Kentsel ve Jeoloji Bilimi araştırmacısıKamyar Fuladlu tarafından ilk kez verildiğini belirterekkurs kapsamında katılımcılara Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hakkında kapsamlı bir eğitim sunulduğunu bildirdi.

Kaynakların anlaşılmasında ve yönetilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) önemine değinen Prof. Dr. İlkan, kursunherhangi bir sorunu ortaya koymak ve çözmek için kullanabilecek güçlü araçları ve kavramlar da sunduğunu aktardı. Eğitimin coğrafi verilerin oluşturulmasında, düzenlenmesinde ve görselleştirilmesinde bilgisayar tabanlı örneklerle gerekli CBS becerilerini geliştirmek için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlkan, bu bağlamda katılımcılara, ESRI’nin ArcGIS yazılımını kullanarak teori, veri oluşturma, veri girişleri, özellik oluşturma, veri işleme, görselleştirme, analiz ve coğrafi bilgilerin sunumu eğitimlerinin de verildiğini sözlerine ekledi.

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