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DAÜ bilimsel sağlık programında kadın sağlığında beslenme konusu konuşuldu

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Uzm. Dyt.Yurt, kadın sağlığının öneminden de bahsederek özellikle hamilelik döneminde doğru beslenmenin önemli bir durum olduğunu vurguladı.
DAÜ bilimsel sağlık programında kadın sağlığında beslenme konusu konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programının bu haftaki konuğu DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Uzman Diyetisyen Merve Yurt oldu. Söz konusu programda  “Kadın Sağlığında Beslenme” konusu ele alındı.

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Uzm. Dyt. Merve Yurt, öncelikle çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi Puberte döneminden bahsederek, “Bu süreçte protein ve enerji alımında artış yaşanmalı, çocuklarda özellikle kalsiyum gibi yetersizlikler olursa büyüme ve gelişmede problemler çıkabiliyor. Çocukların beslenmesinde meyve suyu, kek, asitli içecekler gibi gıdalar fazla şeker alımından dolayı hem ekstra enerji alımı nedeni ile obeziteye yol açıyor, hem de kalsiyum kaybına neden oluyor. Bunlara çocukluk döneminde dikkat edilmeli” dedi.

Uzm. Dyt.Yurt, kadın sağlığının öneminden de bahsederek özellikle hamilelik döneminde doğru beslenmenin önemli bir durum olduğunu vurguladı. Yurt, emziren kadınlarla ilgili yaptığı  açıklamada, besinsel alımın yanı sıra, dışarıdan D vitamini ve demir takviyelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından önerildiğini belirtti. Yurt, söz konusu takviyelere özellikle 6 aya kadar devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gebelik döneminde iki katı gıda alınmalı gibi söylemlerin doğruluğu hakkında da açıklama yapan Yurt, “Son kaynaklar trimester dediğimiz ilk 3 ayda embriyolojik bir dönem olduğunu, enerji artırmaya gerek olmadığını söylüyorlar. İkinci trimestera geçtiğimizde yaklaşık 285 kalori gibi bir kalori karşımıza çıkıyor. Bu bir sandviç, iki dilim peynir ve bir bardak süt ile sağlanabilecek bir şey. Asıl son trimester döneminde yani 6-9 aylık süreçte enerji alımında bir artış oluyor. Yalnızca bu süreçleri kontrol etmeliyiz, onun dışında “İki canlıyım, besin almalıyım” gibi bir düşünce doğru değil” dedi.

Menopoza giren ya da bu aşamada olan kadınlar ilgili de konuşan Yurt, özellikle enerji alımının önemli olduğuna değindi. Yurt açıklamasında, “Artık metabolizma yavaşladı, 20-30’lu yaşlarda tüketildiği gibi besin tüketilirse kilo almaya başlanır. Besin çeşitliliği de oldukça önemlidir. Temel besin grupları; süt ve süt ürünleri, et grubu, sebze ve meyveler, tahıllar tüketilmeli. Gün içerisinde farklı meyveler tüketmek vücuda farklı antioksidanların alınmasını sağlar” ifadelerini kullandı. Yurt, Beden Kütle İndeksi’nin de dengede tutulması gerektiğini, vücut ağırlığının boya oranının 23-27 arasında tutulmasının önemli olduğunu söyledi. Tüm bunlara dikkat edilmesi sonucu obezite ile karşı karşıya kalınmayacağını ifade eden Yurt, obezitenin bir çığ gibi diğer hastalıkları da beraberinde getirdiğini; kalp, damar, diyabet ve hipertansiyonun bunlardan yalnızca birkaçı olduğunu belirtti.

Son olarak Uzm. Dyt. Yurt, Polikistik Over Sendromu (PCOS) ile ilgili yaptığı açıklamasında ise, “Özellikle ergenlik döneminde belirtiler başlıyor, fazla kilo alınmış ise PCOS riski bir miktar artıyor bunun yanında anne de PCOS’un varlığı bu riski beraberinde getirebiliyor. Burada erkeklik hormonu dediğimiz androjenler bir miktar artış gösteriyor,  kişi daha da kilo almaya başlıyor. PCOS’ta kilo vermek biraz zor bir durum ve bu süreçte önemli olan fiziksel aktivitedir.” ifadelerini kullandı. Yurt konuşmasının devamında, yaşa uygun aktiviteler ve beslenme ile bu problemin ortadan kalkabildiğini, bu süreçte besinsel açıdan yağ grubu besinlerinin, hazır gıdaların azaltılması gerektiğini ifade ederken, bazen tıbbi müdahalelerin de uygulanabildiğini söyledi. 

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 9 Kasım 2018 Cuma günü 18.00-18.45 saatleri arasında BRT2 kanalında yayınlanacaktır.

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