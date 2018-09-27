DAÜ bir kez daha dünya listesinde

İngiltere merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2018 – 2019 Akademik Yılı için Dünya Üniversite Sıralaması’nı açıkladı. 79 farklı ülkeden 1258 üniversitenin yer aldığı THE 2018 – 2019 Dünya Üniversite Sıralaması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) yine sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) listede yer alma başarısını gösterdi. Böylece DAÜ, 2017 Akademik Yılı’ndan bu yana 3. kez Dünya Üniversite Sıralaması’nda elde ettiği başarıyı sürdürmüş oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün söz konusu listede dünya sıralamasında 601-800’lük dilim içerisinde yer aldığını belirterek, elde edilen başarıdan onur ve gurur duyduklarını vurguladı. Prof. Dr. Osam, başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade ederek, DAÜ’nün eğitimde adanın en iyisi, Dünya’da ise en iyilerinden biri olduğunu belirtti.

Üniversiteleri öğretim, araştırma, bilgi transferi, uluslararası görünüm, akademik yayınlar, akademik yayınlara yapılan atıflar, uluslararası akademik kadro, uluslararası öğrenci sayısı, sosyal faaliyetler, topluma yapılan hizmetler gibi kriterlere göre sıralayan THE’nin hazırladığı listede Oxford, California Institute of Technology, Stanford, Cambridge, MIT, Harvard ve Princeton gibi Dünya’nın en iyi üniversiteleri yer alıyor.

DAÜ Eğitimde Sınırların Evrensel Olarak Kalktığını Kanıtladı

DAÜ, uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla eğitimde ambargo olmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Önceki sıralamalarda Türkiye üniversiteleri listesinde gösterilen DAÜ, THE Dünya Listesi’nde ise Kuzey Kıbrıs üniversitesi olarak yer alıyor. DAÜ ayrıca, 2016 – 2017 Akademik Yılı’ndan itibaren Dünya Üniversite Sıralaması’nda KKTC’den listeye giren tek üniversite olma özelliğini de koruyor.

DAÜ, Türkiye Üniversiteleri Arasında 6. Sırada İTÜ ve ODTÜ ile Birlikte Yer Aldı

Listede Türkiye’den toplam 23 ve Güney Kıbrıs’tan ise 2 üniversite yer almaktadır. Türkiye’den ilk 1000 içerisine giren 13 üniversite arasında DAÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile aynı sırayı paylaşarak 6. sırada yer aldı. Türkiye’den listeye giren üniversiteler; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi’dir. Güney Kıbrıs’tan ise Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi ile Kıbrıs Üniversitesi listede ilk 500’e girme başarısını gösterdiler.