DAÜ BİR-SEN bu kez Genel Kurul'dan Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık bir çağrı yaptı

Sendikamız yaptığı çağrının takipçisi olup bu konuda çalışanlara bilgi verilinceye kadar da ısrarcı olacağımızı buradan açıkca beyan ederiz.

İşte Sendikadan yapılan açıklama;

Sendikamız DAÜ BİR-SEN’in 7. Olağan Genel Kurulu 7 Aralık 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul neticesinde belirlenen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimiz ile görev dağılımları aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu: BUĞU SÜMEN COHAR (EŞ BAŞKAN), OĞUZHAN ERDÖNMEZ (EŞ BAŞKAN), HÜSEYİN SARI ZORBA (GENEL SEKRETER), ZALİHE OZA (MALİ SEKRETER), TUNCAY MİZAN (EĞİTİM VE ÖRGÜTLENME SEKRETERİ), YUSUF COHAR, ONUR İSTİLLOZLU, DAMLA SAYMAN, MURAT TOPALOĞLULARI, SUNGUR KILBAŞ, ARZU YILMAZ, CEMAL BALIKÇI, ZÜHAL KIRIMLI PEKŞAH, MEHMET ODUNCUOĞLU, GÜLHAN EVLEKSİZ, AYNUR ÇİL, ERDİNÇ METNİ, EMRAH KAÇMAZ, MURAT ÇOBAN.

Denetim Kurulu: ALİ AKIN, ERCAN ERCANLAR, UFUK YÜCETÜRK

7. Olağan Genel Kurul’da söz alan DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı Buğu Sümen Cohar üyelere hitabında şöyle demiştir:

“DAÜ BİR-SEN 20 yıldır süren emek mücadelesinde tüm çalışanları kucaklayan bir anlayışla sendikacılık yapmaktadır. Yeni dönemde de sendikamız, coşku ve heyecanla mücadelesine, tüm çalışanları kucaklayan bir anlayışla devam edecektir. Genel Kurulumuz mücadelemize daha bir ivme kazandıracaktır. Başarı, sendikamızın önderliğinde gücümüzden ve birliğimizden gelecektir.

Son günlerde üniversitemizde uzun yıllardan sonra büyük huzursuzluklar tekrar yaşanmaya başlanmıştır. Tüm çalışanların aklında olan sorular eski karanlık günler olan maaş ödenemediğimiz ve maaş kesintileri ile karşı karşıya kaldığımız günlerin geri mi geldiği yönündedir. Kapalı kapılar arkasında konuşulan, akademik yönetsel işçi döner sermaye tüm çalışanların huzurunu kaçıran konu olan üniversitenin mali durumunun kötü olduğunu geçen hafta yapılan ÜYK ve Senato toplantılarında Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın resmi ağızdan açıklamış ve mali durumun iyi olmadığını söylemiştir.

DAÜ BİR-SEN bu konuyu öğrenir öğrenmez Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık bir çağrı yaparak tüm çalışanlara bir kitle toplantısı yapmasını, şeffaf bir şekilde aşağıdaki konuları açıklamasını talep ettik:

- Tüm üniversite çalışanlarını şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini,

- Göreve geldiği günden başlayarak, tasarrufa ilişkin hangi tedbirleri aldığını,

- Üniversitenin gelir – gider tabloları ile 2022 yılı bütçe durumunu,

- 2023 yılı için yapılan bütçe çalışmalarını.

Sendikamız yaptığı çağrının takipçisi olup bu konuda çalışanlara bilgi verilinceye kadar da ısrarcı olacağımızı buradan açıkca beyan ederiz.

Yeni yıldan sonra bizleri yetkili sendikanın belirleneceği bir referandum beklemektedir. Biz tekrardan yetkili sendika olmak için göreve hazırız. Sizlerden bu yetkiyi talep ediyoruz. Bilinmelidir ki üniversitemizi hiç de iyi olmayan günler beklemektedir. Bu nedenle tüm DAÜ çalışanlarını, haklarımıza yönelecek saldırılara karşı uyanık olmaya ve örgütlülüğümüzü pekiştirerek, sendikamız DAÜ BİR-SEN ile birlikte hareket etmeye, emekten yana dayanışma içinde, mücadele etmek için hazır olmaya çağırıyoruz."

DAÜ BİR-SEN

08.12.2022