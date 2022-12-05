DAÜ-BİR SEN'den DAÜ Rektörü Aykut Hocan'ına açık çağrı...

DAÜ-BİR SEN'den Rektör Aykut Hocan'ına açık çağrı...

İşte açıklama;

Değerli mesai arkadaşlarımız,

Bir sürede beridir üniversite genelinde konuşulmakta olan “üniversitemizin mali durumu” ile ilgili Sayın Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın Cuma günü Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ve ardından da Üniversite Senatosu’nda bir takım açıklamalar yaptığı bilgimize gelmiştir. Gelen bilgilere göre, mali durumun iyi olmadığı ve 2022 yılı sonunda da üniversite bütçesinde ciddi bir açık olacağı yönündedir. Bizler buradan açıkça çağrı yaparak Sayın Rektörümüzün bilgi paylaşımında bulunmak üzere tüm paydaşların yer alacağı bir kitle toplantısında aşağıda belirttiğimiz konular açıklık getirmesini arz ve talep ediyoruz.

- Tüm üniversite çalışanlarını şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini, - Göreve geldiği günden başlayarak, tasarrufa ilişkin hangi tedbirleri aldığını, - Üniversitenin gelir – gider tabloları ile 2022 yılı bütçe durumunu, - 2023 yılı için yapılan bütçe çalışmalarını.

Bilinmesini isteriz ki, önümüzdeki günlerde sendikamız bu konuların yakın takipçisi olacak, geçmiş yıllarda yaşanılan sıkıntıların tekrarlanmaması için her koşul ve ortamda mücadele edecektir.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN