DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlayarak, tüm yaşlılara sağlıklı mutlu yıllar diledi. Yapılan açıklamada Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlılarda Ağız Diş Sağlığı konusunda önerilerde bulunuldu. Yapılan açlıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sağlıklı doğal ve fonksiyonel ağız ve diş yapısı sağlıklı yaşlanmanın en önemli koşullarından birisidir. Yaşlı bireyin çiğneme, konuşma, yutma, tat alma, sağlıklı beslenme gibi sağlığını ve hayat kalitesini olumsuz etkileyen sorunlar yaşlıdaki tam dişsizlik, diş kaybı, dişlerde aşınma, diş plaklarına bağlı diş eti hastalıkları, diş eti çekilmesi, ağız kuruluğu gibi ağız diş sağlığı hastalıklarına bağlıdır. Ağız diş sağlığı sorunları toplumumuzda yaşlılığın doğal bir sonucu olarak algılanmaktatır. Ağrı olmadığı hallerde çoğu kez diş kontrolüne gitme gereksinimini yaşlılarımız hissetmemektedir. Oysa ağız diş sağlığı sorunları hayat kalitesini ciddi derecede bozmanın yanında ciddi sağlık sorunlarınada yol açmaktadır.

Bakteriyel plaklar karşılaşılan temel sorunlardan bir tanesidir. Diş plağı, diş yada ağız içi katı yüzeylere yapışan çok sayıda bakteriden oluşan bu plaklar oldukça zararlıdır. Yaşlı bireylerde görülen diş eti çekilmeleri sonunda kök minesinin açığa çıkması kök yüzeylerinde dental plağın tutunması için birikim alanı oluşturabilir. Kullanılan ilaçların yol açtığı ağız kuruluğu ya da yaşla beraber azalan tükürük akışkanlığı da bakteriyel plak birikimini dolayısı ile çürük ve diş eti hastalıkları riskini artırmaktadır.

Diş plak kontrolü mekanik (diş fırçası, diş ipi, arayüz fırçaları) ve kimyasal (ağız gargaraları, diş macunları, sakızlar) ağız hijyeni işlemleri ile gerçekleştirilmektedir. Diş fırçalama plağın mekanik olarak parçalanıp uzaklaştırılmasını sağlar. Baş kısmı yuvarlak ve küçük olan yumuşak kıllı fırçalar yaşlılarda önerilmektedir. Birçok kimse için pilli diş fırçaları iyi bir seçenektir. Diş fırçalamada yaşlı bireyler için %0.5 fosfat florür, %0.4 stannöz florür veya %1.1 sodyum florür içeren diş macunları önerilmektedir. Diş ipi ve arayüz fırçaları da mekanik temizlikte hatırda tutulmalıdır. Mekanik plak kontörlünü etkin olarak gerçekleştiremeyen yaşlı bireylerde klorheksidin veya listerin gibi ağız gargaraları kullanılabilir. Sakız çiğnemenin de ağız ve diş sağlığı açısından potansiyel yararları olduğu da akılda tutulmalıdır.

Yaşlı bireylerde protez bakımı da önemlidir. İyi temizlenmeyen protezlerde zamanla renk değişimi ve bazı bölgelerde diş taş birikimi ile koku meydana gelebilmektedir. Protez temizliği için de mekanik ve kimyasal yöntemler vardır. Örneğin protezin fırçalanması macun ya da toz ile temizliği veya klorhex ve fittydent temizleyici ajanlar verilebilir. Protez en az günde bir kez temizlenmelidir. Protezlerin sürekli takılı tutulması diş etlerini tahriş edebilir. Bu nedenle protezler 24 saat sürekli takılı kalmamalıdır. Günde en az 6 saat diş etlerinin nefes alabilmesi için protez dışarda bırakılmalıdır. Protez ağız içinde bulunmadığı zaman su dolu bir kapta muhafaza edilmelidir. Protezin ağız yapısına uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Bütün bunlar kadar önemli bir konu da her 3 ayda bir mutlaka bir diş hekimi tarafından ağız diş sağlığı konusunda kontrol edilmesi gerekliliğidir.”