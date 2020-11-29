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DAÜ Diş Hekimliği fakültesi öğretim üyesi Dr. Yeşim Hamurtekin D vitamini hakkında açıklamalarda bulundu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Hamurtekin, D vitamini ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Hamurtekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
DAÜ Diş Hekimliği fakültesi öğretim üyesi Dr. Yeşim Hamurtekin D vitamini hakkında açıklamalarda bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Hamurtekin, D vitamini ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Hamurtekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 

“Azı Karar Çoğu Zarar Peki Bu D Vitamini Ne Kadar Yarar”                               

“2020’yi kara yıl ilan etmemize neden olan “Covid 19” dolayısıyla bütün dünya ülkelerince üstüne araştırmalar yapılan ve bir an önce aşısı ya da en etkin tedavisi bulunsun diye dualarımızın bir olduğu süreci yaşıyoruz. Herkes kendini ve kendi sevdiğini koruma derdinde. Tamam herkes bu virüse maruz kalacak bunu hepimiz biliyoruz ama ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi olur. En azından o zamana kadar aşı bulunmuş olacak. Peki o zamana kadar ne yapmalıyız? Nasıl korunacağız? Yöntem basit, sosyal mesafeye dikkat et, maskesiz asla çıkma, hijyene dikkat et, dengeli beslen ve tabi ki asla vitamin almayı ihmal etme, özellikle C ve D vitaminini.

 

Buraya kadar  güzel,  gayet mantıklı bir yaklaşım. Peki bu kadar kolay olmalı mı bu vitamin alımı. Uzman olarak ifade etmeliyim ki, vitaminler metabolizmamızda çok önemli rollere sahiptir ve kesinlikte alınmalıdır. Ancak C Vitamini, B vitamini gibi suda eriyen vitamin  gruplarını alırken idrarla dışarı atılabildiği için, bu grup vitaminleri alırken bir miktar daha rahat hareket edebiliriz. Fakat A, D, E, K vitaminleri yağda eriyen ve yağ dokusunda depolanan vitamin çeşitleridir. Dolayısıyla fazla alınması durumunda yarardan ziyade zararlı etkilere yol açacaktır. Atalarımız ne demiş “Azı karar çoğu zarar”.

 

Peki nasıl bir çözüm önerilmeli? Kıbrısta yaşayanlar olarak güneşin bu kadar fazla olduğu ve kışı sadece iki ay gören bir yerde, D vitamini eksikliğinin görülmesi pek garip. Bilmeyenleriniz için kısaca anlatacak olursak D vitamini, güneş ışınlarından gelen UVB (ultraviyole B) ve metabolizmamızdaki kolesterol ile derimizde sentezlenen bir moleküldür. Vücudumuzdaki D vitamininin %80’ni güneş ışınlarınca vücumuzda üretilir. Geriye kalan %20’lik kısmını ise diyetimizle alırız. Hatta yapılan araştırmalara göre yazın güneş ışınlarının en dik geldiği (UVB’ce zengin) anda güneş koruyucu krem olmadan 10 dakikalık yapılan güneşlenme ile 6 aylık D vitamini deposu sağlanır. Ancak tekrar etmek gerekir ki ‘azı karar çoğu zarar’. Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki güneş ışınlarına fazla maruz kalma melanom dediğimiz en riskli deri kanserlerinden birinin oluşumuna yol açıyor. Dolayısıyla ne güneşe çıkmamazlık yapılmalı ne de güneşin altına yatıp saatlerce beklemeliyiz

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