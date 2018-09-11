DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni döneme hazır

Bu yıl 7. yaşını kutlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı’na start verdi. 2. ve 3. sınıf öğrencilerin 3 Eylül`de ders başı yaptığı fakültede kayıt hakkı kazanan yeni öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde yapılacak beyaz önlük töreni ile eğitim yılına başlayacaklar. 2012-2013 Akademik Yılı’nda ilk öğrencileri ile eğitim yaşamına başlayan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi; küresel sağlık sorunlarının farkında olan, sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan etik yönde bilinçli, analitik yeteneği yüksek, teknolojiyi bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler yetiştirmeyi hedefliyor. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi; ileri düzeyde öğrenci odaklı eğitim ve araştırma olanaklarına sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesinde ve dünyada tanınan, önde gelen ve tercih edilen tıp fakültesi olma vizyonunu benimsiyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) ile yürütülen programa ek olarak İran Tıbbi Bilimler Üniversitesi (IUMS) ile de eş zamanlı bir tıp programı yürütülüyor.

Öğrencilere Müthiş İmkanlar

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrenci odaklı eğitimin gereksinimlerine uygun mimari tasarımla oluşturulmuş eğitim ortamları, çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanıma sahip araştırma ve eğitim laboratuvarları; kadavra havuzu, otopsi masaları, diseksiyon masası ve insan bedenine benzeyen maketlerden oluşan son teknolojiye uygun anatomi laboratuvarı, bilgisayar ve okuma salonları ile öğrencilere müthiş imkanlar sunuyor.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından tıp eğitiminde akredite edilmiş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak eğitim veriyor. Eğitim süresi altı yıl olan tıp eğitiminin dili ise İngilizce. İlk üç yılda temel bilimler ve klinik tıp (teorik ve laboratuvar) derslerine ek olarak, temel bilimler müfredatını klinik uygulamalar ile zenginleştirilen, klinik uygulamaya giriş (Introduction to Clinical Skills) dersleri de yer alıyor. Ayrıca DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi – MÜTF ortak eğitim programı, Dünya Tıp Fakülteleri listesi WDOMS veri tabanına girmiş ve ECFMG sertifikasyonu almıştır. Alınan ECFMG Sertifikasyonu ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri ABD Tıp Lisanslama Sınavı’na (USMLE) katılım hakkı gibi uluslararası uzmanlık imkanlarına sahip oluyor.

Multidisipliner Araştırmaya Teşvik

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde öğrenciler multidisipliner araştırmaya teşvik ediliyor. Öğrenciler, klinik uygulamaya giriş programı kapsamında araştırma ve istatistiksel analiz yaparak elde ettikleri bulgularını poster halinde her yıl Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen MaSCo’da (Marmara Medical Student Congress) ve diğer uluslararası kongrelerde sunma olasılığına sahip. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri, kongre katılımlarının yanı sıra, Uluslararası Doğu Akdeniz Tıp Öğrencileri Kongresi de düzenlemektedirler. DAÜ bu yıl, “Barış dolu bir dünya için sağlıklı, bilgili ve empati yapabilen insanoğlu” teması ile düzenlenen kongreye üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra öğrenciler klinik tıp alanında gerekli olan pratik hazırlığı bu dersler sayesinde elde ediyor.

Özel Çalışma Modülleri

Probleme Dayalı Öğrenme (Problem Based Learning) yönteminin kullanıldığı küçük grup dersleri; öğrencilere klinik vakalara yaklaşımlarını geliştirmek, neden-sonuç ilişkisi kurarak karar verme, liderlik ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sağlıyor. Bununla birlikte; tıpta insan bilimleri, davranış bilimleri, felsefe, doğa bilimleri, sosyal bilimler, iletişim, sanat ve bilgi işlem gibi öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik özel çalışma modülleri de yer alıyor. Öğrenciler, dördüncü ve beşinci sınıflarda uygulamalı stajlarla, hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili çalışarak, altıncı sınıfta ise öğretim üyelerinin gözetimi altında hasta bakımında sorumluluk alarak eğitimlerini tamamlıyor. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli derslerden biri olan ve aynı zamanda diğer programlardan farklı olarak, altıncı yılda aile hekimliği olarak kabul edilen programa da katılmaları mümkün. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları, Türkiye ve tüm Dünya’da hekimlik ve pratisyen hekimlik yapabiliyor. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimlerine devam ederek, diğer yandan bilim insanı olabilmek için doktora programlarına da katılabiliyor.