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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine ‘Merhaba’ diyecek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders, 24 Eylül 2018 Pazartesi günü, saat 09:00’da, MED 101 No’lu Amfi’de gerçekleştirilecek.
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine ‘Merhaba’ diyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders, 24 Eylül 2018 Pazartesi günü, saat 09:00’da, MED 101 No’lu Amfi’de gerçekleştirilecek. Söz konusu törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, akademik personel ve öğrencilerin yanı sıra geleneksel ilk dersi verecek olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yeşildağ katılacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, üniversite ve fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesi ile başlayacak olan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders, 2. ve 3. sınıf tıp öğrencilerinin vereceği müzik dinletisi ile devam edecek. Törenin açılış konuşmalarını; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ve öğrenciler adına Fakülte Öğrenci Temsilcisi Çağın Şehit gerçekleştirecek.

Öğrenciler Beyaz Önlük Giyecek

Etkinlik, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerinin Beyaz Önlük Giyme Töreni ile devam edecek. Törenin ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yeşildağ, “Son 40 yılda kardiyoloji alanında ortaya çıkan baş döndürücü gelişmelerden” bahsedeceği geleneksel ilk dersi verecek. Tören, yeni öğrenciler ve akademisyenlerin kaynaşması amacıyla verilecek olan kokteylin ardından, fakülte tanıtım gezisi ile sona erecek.

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