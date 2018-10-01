“DAÜ Dünya Sıralamalarında Kendini Kanıtlamıştır”

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da yaptığı konuşmada, bir DAÜ’lü olarak serginin açılışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Araf’ta yaşamak kolay değildir. Derin bir nefes almamızı sağlayan unsur sanat ve sanatçılarımızdır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından 2018 – 2019 Akademik Yılı açılışı kapsamında gerçekleştirilen ve DAÜ Sanat Koleksiyonu Sanatçıları’nın eserlerinin yer aldığı “Araf’ta Yaşam Sergisi”, 28 Eylül 2018 Cuma günü, saat 19:00’da, Bedesten’de (Suriçi – Lefkoşa) açıldı. Serginin açılışına; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, DAÜ-Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) Sanat Koordinatörü ve Sergi Kuratörü Zehra Şonya, akademik ve yönetsel personelin yanı sıra, sanatçılar, bürokratlar ve KKTC Halkı da katıldı.

“Müze Oluşturmayı Hedefliyoruz”

DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü müzik dinletisi ile başlayan gecede serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ-KAM Sanat Koordinatörü ve Sergi Kuratörü Zehra Şonya, DAÜ’yü sanatla daha da pekiştirmek amacıyla söz konusu sanat koleksiyonunu oluşturduklarını ve söz konusu serginin ilk kez gerçekleştirildiğini ifade etti. İlk sergi için “Araf’ta Yaşam” temasının seçilmesiyle, sanatçıların ülke ve dünyadaki sosyal ve toplumsal sorunları farklı şekillerde yorumlamasını ve bu yorumların toplumla buluşabilmesini sağladığını vurgulayan Şonya, “Söz konusu sergilerimizin geleneksel bir hale gelmesini ve değerli sanatçılarımızın devam eden katkılarıyla, 4-5 yıl içerisinde adamız sanatına yakışır bir müze oluşturmayı hedefliyoruz. Araf’ta Yaşam sergimize katkı koyan tüm sanatçılarımıza ve projemize destek veren Rektör’ümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“393 Eseri Daha Topluma Açmak İstiyoruz”

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, serginin açılışının DAÜ için bir ilk olduğunu dile getirerek, “Üniversitelerin toplumla birleşmesi için sergiler son derece önemlidir. Bu sebeple, 2018-2019 Akademik Yılı’nın açılışını böyle bir sergiyle taçlandırmak istedik. Birkaç sene önce eserlerin DAÜ’de korunması amacıyla 393 eseri toplamaya başladık ve tümünü sigortalattık. Ancak DAÜ’de belirli bölgelerde tutulan bu eserleri toplumla buluşturmak için devletin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. DAÜ’ye gerekli mekanların sağlanması ile bu eserleri de toplumumuza açmayı umuyoruz. Sanata daima destek vermeye devam edeceğiz. Diğer yandan bilimsel alanda da dünya sıralamalarında hedeflediğimiz yeri elde etmiş olmanın gururunu yaşamaktayız. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“DAÜ Dünya Sıralamalarında Kendini Kanıtlamıştır”

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da yaptığı konuşmada, bir DAÜ’lü olarak serginin açılışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Araf’ta yaşamak kolay değildir. Derin bir nefes almamızı sağlayan unsur sanat ve sanatçılarımızdır. Ne zaman izolasyonlar altındayız dense üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve sanatçılarımız aklıma geliyor. DAÜ’nün Times Higher Education listesinde kendini çok açık bir şekilde kanıtladığını görüyoruz. Bunun için ciddi bir mücadele verilmiş ve bu mücadele kazanılmıştır. Bu kadar az nüfuslu bir ülkeden o kadar çok başarılı üniversite, bilim insanı ve sanatçı çıkıyor ki, tek tek gösterdiğimiz bütün bu uluslararası başarıların tek bir şemsiye altında buluşması, bu mücadelelerin başarı hikayesine dönüşmesini sağlayacaktır. Daha fazla çalışıp, el ele verirsek varoluşumuzu ispat edebileceğiz. Serginin oluşturulmasında emeği geçen; DAÜ Rektörlüğü, DAÜ-KAM ve sergiye destek veren sanatçılarımıza en içten teşekkürlerimi sunar, hepinizi sevgiyle kucaklarım” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından yoğun ilgi gören serginin gezilmesi ile eşzamanlı olarak kokteyl verildi.

30 Eser Sergileniyor

“Araf’ta Yaşam Sergisi”nde yaklaşık 30 eser, 4 Ekim 2018 tarihine kadar 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Sözlük anlamı orta yer olan Araf kelimesi Kur-an’ı Kerim’de Cennet ile Cehennem’in tam ortası olarak kabul ediliyor. DAÜ bugüne kadar toplam 22 sanatçı ile protokol imzalayarak, toplamda 393 eseri DAÜ sanat koleksiyonuna katmıştır ve konu ile ilgili çalışmaları halen devam etmektedir. DAÜ Sanat Koleksiyonu’na katkı koyan Kıbrıs’ın çok değerli sanatçıları ile gerçekleşen sergiye Arif Albayrak, Aşık Mene, Bahar Çıralı, Batu Gündal, Eser Keçeci Malyalı, Gökçe Keçeci, Gönen Atakol, Haidi Trauthman, Hüseyin Özinal, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Öztunç, Nilgün Güney, Nilüfer İnandım, Osman Keten, Serkan İlsever, Simge Uygur, Şenol Özdevrim, Taylan Oğuzkan ve Türksal İnce katkı koyan isimler arasındadır.