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DAÜ Eczacılık Fakültesi, ACPE Akreditasyonu Aldı

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DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin MPharm ve PharmD programları, uluslararası standartları karşılayarak ACPE akreditasyonuna layık görüldü. Fakülte, küresel düzeyde rekabetçi eğitim sunmaya devam edecek
DAÜ Eczacılık Fakültesi, ACPE Akreditasyonu Aldı

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ, ACPE AKREDİTASYONU ALDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Master of Pharmacy (MPharm) ve Doctor of Pharmacy (PharmD) programları, Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) tarafından akredite edildi. ACPE tarafından yapılan kapsamlı değerlendirme süreci sonucunda alınan bu akreditasyon, DAÜ’nün uluslararası eğitim standartlarına uyumunu ve yüksek kalitesini gösteren önemli bir başarı olarak öne çıkmaktadır.

 

“Uluslararası Düzeyde Rekabetçi Bir Eğitim Sunmaya Devam Edeceğiz”

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, yaptığı açıklamada, bu başarıyı fakültenin yüksek eğitim kalitesinin ve uluslararası standartlara uyumunun bir göstergesi olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Gülcan, “Bu akreditasyon, fakültemizin eğitimdeki mükemmeliyetini ve öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli öğrenim deneyimini bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen tüm akademik kadromuza, öğrencilerimize ve bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyorum. DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak, eğitimdeki standartlarımızı sürekli geliştirerek, uluslararası düzeyde rekabetçi bir eğitim sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

 

"Bu Başarı, Eğitimde Kaliteyi Artırma Kararlılığımızı Pekiştirmektedir"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada “Fakültemizin akreditasyon sürecinde emeği geçen başta Fakülte Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan olmak üzere, tüm akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu başarı, üniversitemizin eğitimde kaliteyi artırma yolundaki kararlılığını ve vizyonunu pekiştirmektedir. Akreditasyon süreciyle elde edilen bu başarı, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin dünya çapındaki tanınırlığını artırırken, öğrencilerimizin küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim almasını ve mezuniyet sonrası kariyerlerinde daha güçlü bir konum elde etmelerini sağlayacaktır. DAÜ olarak, eğitimdeki kalite odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye ve akademik programlarımızı sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE):

ACPE, eczacılık eğitimini akredite eden bağımsız bir kuruluştur. ABD merkezli olan ACPE, eczacılık fakültelerinin ve programlarının öğrencilere uluslararası standartlara uygun eğitim sunmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak değerlendirmeler yapar ve akreditasyon verir. ACPE, eczacılık alanındaki eğitim kalitesinin artırılmasına ve meslek standardizasyonunun sağlanmasına büyük katkı sağlamaktadır.

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