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DAÜ Eczacılık Fakültesi'nde Büyük Açılış: Yeni Laboratuvarlar ve Merkezlerle İleri Adımlar Atılıyor

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DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden Önemli Açılış: Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin Amfisi, Modern Laboratuvarlar ve Uygulama Eczanesi Hizmete Girdi! Duayen Eczacıya Vefa ve İlaç Araştırmalarında Yeni Adım
DAÜ Eczacılık Fakültesi'nde Büyük Açılış: Yeni Laboratuvarlar ve Merkezlerle İleri Adımlar Atılıyor

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ’NDEN BÜYÜK ADIMLAR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü, saat 14:30’da, fakülte binasında düzenlenecek tören ile Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin Amfisi, Ortak Araştırma Laboratuvarı, Uzm. Ecz. Mertdoğan Soyalan Uygulama Eczanesi ve DAÜ Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DAÜ – EFDAM) açılışlarını gerçekleştirecek.

 

Törende ayrıca bu girişimlere destek veren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gazimağusa Belediyesi, Dem’s Construction, Dorhan Medikal, Vem İlaç ve İzzet-Taner Çelik’e teşekkür plaketi takdim edilecek.

 

Fakültenin Kurucusu Prof. Dr. Şahin’e Vefa

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin kurucusu olan ve 2022 yılında vefatıyla DAÜ’yü ve Eczacılık dünyasını yasa boğan Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in isminin verileceği amfi, fakültenin en büyük amfisi olma özelliğini taşıyacak.

 

Ortak Araştırma Laboratuvarı

Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in girişimleri ile yaptırılan ortak araştırma laboratuvarı ise; Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji ve Farmasötik Toksikoloji alanlarında bilimsel araştırmalara imkan sağlayacak.

 

Uzm. Ecz. Soyalan’ın Adı Yaşatılacak

DAÜ Eczacılık Fakültesi, öğrencilerinin staj öncesi uygulamalı eğitim alabilecekleri Uygulama Eczanesi’ni de ülkeye kazandıracak. DAÜ Eczacılık Fakültesi; 2021 yılında aramızdan ayrılan Kıbrıs’ın en eski ve duayen Eczacılarından Uzm. Ecz. Mertdoğan Soyalan’ın adını Uygulama Eczanesi’ne vererek yaşatacak.

 

DAÜ-EFDAM İlaç Araştırmalarında Yerini Alacak

Diğer yandan, DAÜ Eczacılık Fakültesi bünyesinde DAÜ Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DAÜ-EFDAM) açılışı gerçekleştirilecek. Bu merkezde klinik çalışma öncesi in vivo ilaç araştırmaları yapılacak.

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