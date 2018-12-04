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DAÜ, Engelli dostu kampüsünü geliştiriyor

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Kampüsün birçok noktasında görüleceği üzere kaldırımların görme engellilere yönelik olarak düzenlenmesine başlandığını ifade eden Prof. Dr. Doratlı, “İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcılığı olarak aşama aşama bunları tamamlamayı hedefliyoruz
DAÜ, Engelli dostu kampüsünü geliştiriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Birleşmiş Milletler’in (BM) 1992 yılında aldığı kararla 3 Aralık tarihinin Uluslararası Engelliler Günü ilan edilmesi sebebiyle açıklamalarda bulundu. Öncelikle, sadece 3 Aralık gününün değil, yılın her gününün engellileri düşünerek geçirilmesi ve tasarlanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Doratlı, “Sürdürülebilirlik, DAÜ olarak stratejik planımızın içinde yer alan en önemli kavramdır. Bu kapsamda bir master plan hazırlamış ve çalışmalarımızın son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu planın en önemli özelliklerinden biri de, Üniversitemizde engellilere yönelik her türlü önlemin alınmasıdır” diye konuştu.

 

“Engelsiz Kampüs”

Kampüsün birçok noktasında görüleceği üzere kaldırımların görme engellilere yönelik olarak düzenlenmesine başlandığını ifade eden Prof. Dr. Doratlı, “İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcılığı olarak aşama aşama bunları tamamlamayı hedefliyoruz. Daha sonrasında mali açıdan imkan olması halinde tüm binalarımızın da içine girerek görme engellilere ve ortopedik özürlülere yönelik olarak binalarımızın donanımını sağlama hedefimiz bulunmaktadır. Üniversitemizin engelliler için yaşanabilir, onların rahat hareket edebilecekleri ve engelsizler gibi her noktaya ulaşabilecekleri, kendilerini çok iyi hissedebilecekleri bir kampüs yaratmak en önemli hedeflerimizdendir.” dedi.

 

Yalnızca 3 Aralık’ta değil, yılın her gününde engelliler açısından duyarlı olunması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Doratlı, “Çünkü engelli olmak insanların kendi tercihi değil. Her birimiz günün birinde engelli olabiliriz. Bunu düşünerek ve engellilerin yerine kendimizi koyarak gerekli önlemlerin bulunduğumuz makamlar ve pozisyonlar bağlamında çözümlenmesi için elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

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