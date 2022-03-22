DAÜ Ev Sahipliğinde Liseler Arası Girişimcilik Yarışması Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER) ev sahipliğinde, liseler arası girişimcilik yarışması düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla önceki gün, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan yarışmanın ödül törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

DAÜ GİMER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, yarışmaya 11 farklı liseden 70 öğrencinin katıldığını, girişimciliğin geliştirilmesi konusunun pek çok ülkenin ekonomik politikalarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, etkinlik ile birçok farklı alanda projelerin oluştuğunu belirterek, projelerin ileride geliştirilerek uygulama ve patentlere dönüşeceğine inandığını vurguladı.

Yarışmada ilk 3’e giren ekiplere başarı sertifikaları Cumhurbaşkanı Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın ve GİMER Başkanı Prof. Dr. Tümer tarafından takdim edildi.

İlk 3’te yer alan ekipler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliği ile Konya ve Ankara’ya geziye gönderilecek. Konya ve Ankara’da bazı girişimciler de ziyaret edilecek.