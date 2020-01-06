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DAÜ Gastronomi öğrencileri ağaçlarda kireçleme çalışması başlattı

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DAÜ Gastronomi öğrencileri ağaçlarda kireçleme çalışması başlattı
DAÜ Gastronomi öğrencileri ağaçlarda kireçleme çalışması başlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Mehmet Parlar, Ali Çil, Uğur Can Kırşan, Seher Altuğ, Aleyna Aktaş, eğitmenleri DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Gastronomi Sosyal Sorumluluk Organizasyonları Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir koordinasyonu çerçevesinde, ilkokul öğrencilerinin sağlıklı, güvenli, temiz, düzenli ve daha bakımlı bir ortamda eğitim görmesine katkı koyabilmek için hafta sonları ve boş ders saatlerinde bir araya gelip sosyal sorumluluk kapsamında ilkokulları gezip ağaçları kireçliyorlar.

 

Herkesin çocukluğunda merak ettiği ağaçlar niye beyaza boyanır sorusunu soran çocuklara öğrenciler boya esnasında veya arzu eden hocaların sınıflarına girip görseller kullanıp sunum yapıyorlar. Ardından denemek isteyen öğrencilere boyama fırsatı sunuyorlar. Keyifli geçen projenin sayesinde ağaçların gelişimi kuvvetlendirilip sağlıklı kılınıyor, gövdede filizlenme ve ağaç kabuklarının çatlaması önleniyor. Çocukların sağlığını da göz önünde bulunduran projede ağaçlara zarar veren her türlü haşereye karşı mücadele ediliyor, çünkü bilindiği üzere kireç böceklerin ağaçlara çıkıp yuva yapmasını engelliyor. Projenin çevre, sağlık gibi çok amaçlı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ilkokulların hem düzenli, hem bakımlı, hem de temiz görünmesini sağlamak amacıyla bu uygulamayı her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Gazimağusa bölgesi çevresinde bulunan Gönendere, Güvercinlik, Çayönü, Çayırova, Ziyamet, İskele, Maraş okullarından başlayan projenin Girne, Lefkoşa ve Lefke bölgesinde de hayata geçirilmesini planladıklarını belirtti

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