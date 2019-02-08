  • BIST 102.617
  • Altın 221,391
  • Dolar 5,2422
  • Euro 5,9449
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

DAÜ – giriş ve burs sınavı 2019 bu yıl 11 Haziran’da yapılıyor

» »
DAÜ Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2019’un, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi.
DAÜ – giriş ve burs sınavı 2019 bu yıl 11 Haziran’da yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik  DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2019, DAÜ Rektörlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda bu yıl 11 Haziran 2019 Salı günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DAÜ Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2019’un, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada öğrenci adaylarının DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2019 hakkında detaylı bilgilere https://ww1.emu.edu.tr/kktcsinav web adresinden ulaşabilecekleri de ifade edildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-Sem Lefkoşa’da sertifika töreni düzenledi01 Şubat 2019 Cuma 14:55
  • DAÜ “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı öğrenci kabul ediyor01 Şubat 2019 Cuma 12:25
  • Dünya şampiyonu DAÜ öğrencisi Aysu Dursun uluslararası yarışmaya hazırlanıyor01 Şubat 2019 Cuma 11:10
  • DAÜ ile RDÜ arasinda iş birliği protokolü imzalandı31 Ocak 2019 Perşembe 13:06
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Etti31 Ocak 2019 Perşembe 12:31
  • Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden bir başarı daha!30 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
  • “DAÜ’nün Ayak İzlerini Dünyaya Taşıyacağız”28 Ocak 2019 Pazartesi 14:50
  • DAÜ öğrencilerinin projesine ödül25 Ocak 2019 Cuma 16:30
  • DAÜ’NÜN yabancı öğrencisinden Türkçe tez25 Ocak 2019 Cuma 15:25
  • DAÜ personeli sertifikalarını aldı25 Ocak 2019 Cuma 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti