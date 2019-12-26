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DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Özel Çocuklara Özel Sinema”

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakltesi, Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında gerçekleşen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi
DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Özel Çocuklara Özel Sinema”

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından verilen Kampanya Dersi kapsamında dersin öğrencileri Rabia Özer, Gözde Ateş, Berke Şahin, Khayal Huseynov ve Ahmet Yalçın tarafından anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

 

“Her Engeli Aşabiliriz Yeter Ki Farkında Ol” sloganıyla, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 18 yaş altı özel gereksinimli çocuklar için, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) ana sponsorluğunda ve Gazimağusa’da bulunan City Mall Alışveriş Merkezi’nin katkılarıyla eğlenceli bir gün gerçekleştirildi.

 

Etkinlik kapsamında, özel gereksinimli öğrenciler, City Mall Alışveriş Merkezi’ndeki Cinemall Sineması’nda gösterimde olan ‘Jumanji:Yeni Seviye’ filmini izlediler. Özel gereksinimli çocukların sosyalleşmelerinin önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda, tüm öğrencilere KKTCELL’in simgelerinden olan ‘Emocan’ oyuncakları hediye edildi.

 

Projeyi gerçekleştiren duyarlı DAÜ öğrencileri, özel gereksinimli çocukların, diğer çocuklardan bir farklarının olmadığını vurgulayarak, sosyal hayatlarında aktif olmalarını ve bu şekilde insanlarla olan iletişimlerini güçlendirmeleri gerektiğini belirttiler. Ayrıca, toplumun bu konuda daha fazla duyarlılık göstermeleri gerektiğini ifade eden DAÜ’lüler, bu konuda farkındalığı artırmak için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini de sözlerine eklediler

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