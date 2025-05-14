DAÜ Heyetinden Azerbaycan’a Resmi Ziyaret

DAÜ HEYETİNDEN AZERBAYCAN’A ZİYARET

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ VYK Üyesi Anıl Kaya Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçtiğimiz ay içerisinde Antalya'da gerçekleşen görüşmeleri esnasında gündeme gelen Kuzey Kıbrıs’ın ve Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin tanıtılma konusu kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye-Avrupa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye-Kuzey Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’in de yer aldığı heyet, söz konusu ziyaret kapsamında, Azerbaycan’daki çeşitli üniversiteler ile akademik ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret ile DAÜ ve Azerbaycan’daki üniversiteler arasında eğitim, araştırma ve öğrenci değişim programları başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği olanaklarını değerlendirmek ve mevcut ilişkileri daha da güçlendirmek amaçlandı. Azerbaycan’daki eğitim kurumları ve üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen heyet karşılıklı projeler, ortak akademik çalışmalar ve kültürel etkileşim fırsatları üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretin DAÜ’nün uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkılar sağlaması ve Azerbaycan’daki üniversitelerle daha güçlü bağlar kurulmasına zemin hazırlaması bekleniyor.