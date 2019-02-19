DAÜ iç mimarlık bölümü Mardin’de atölye çalışması gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Mardin Müzesi’nin eğitim etkinlikleri kapsamında, “Tasarla-Üret-Kullan” isimli atölye çalışması gerçekleştirdi. Mardin’de düzenlenen söz konusu etkinliğe atölye yürütücüsü olarak DAÜ’yü temsilen DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Asu Tozan, Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley, Öğretim Görevlileri Cavide Atukalp ve Seyit Ermiyagil katıldı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu ve 12-18 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığı söz konusu atölye çalışması süresince katılımcılar kendi mobilyalarını tasarlamak ve üretmek için bir araya geldiler. Atık malzemeler ile strüktür - geri dönüşüm – ergonomi - tasarım gibi konuların temel seviyede tartışılmasının amaçlandığı atölye çalışmasında ortaya çıkan düşüncelerin yapılan mobilyalar üzerinden sorgulanması gerçekleştirildi. Kendi tasarımlarını yapma ve bu tasarımları uygulamalı olarak öğrenme imkânı bulan öğrenciler, atölye çalışması sonunda tasarımlarını gündelik hayatta kullanabilecekleri pratik birer mobilyaya dönüştürdüler.

Atölye çalışması yürütücüleri Doç. Dr. Tozan, Yrd. Doç. Dr. Güley, Atukalp ve Ermiyagil çalışmalar süresince katılımcıların yaparak öğrenme yöntemi ile eğlenceli bir şekilde verimli bir ortam yakaladıklarını ifade ettiler. Mardin Müze yetkilileri yaptıkları açıklamada atölye çalışması ile çevre ve tasarım konularında yaratılan farkındalıktan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Atölye çalışması öğrencilere katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.